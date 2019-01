Postagem do BMG instiga Derby online entre corintianos e palmeirenses

Próximo de ser oficializado como novo patrocinador máster do Corinthians, o Banco BMG deixou uma mensagem enigmática em seu Twitter. Na rede social, a empresa prometeu esclarecer alguns rumores nesta quinta-feira caso ultrapasse um determinado número de seguidores na plataforma.

Se esse perfil passar de 21.813 seguidores até às 23h59 de hoje, esclareceremos alguns rumores amanhã, fielmente às 12h30. #VaiBMG — Banco BMG (@meuBMG) 16 de janeiro de 2019

O número específico não é de se estranhar. No momento da postagem, a Crefisa, grande patrocinadora do rival Palmeiras, detinha essa quantidade de seguidores em sua página na mesma rede social. A mensagem iniciou uma espécie de Derby virtual entre as duas marcas.

A Crefisa, por sua vez, não deixou barato e aproveitou para provocar o arquirrival usando o slogan do lançamento da camisa do Verdão para a temporada 2019: “Verde é a cor da inveja”.

A cor da inveja está tirando o seu sono? 🤔#QuemTemMaisTemCrefisa — Crefisa (@Crefisa) 16 de janeiro de 2019

Fato é que a disputa impulsionou o Twitter das duas empresas. Com pouco mais de seis mil seguidores no instante da postagem, o BMG, em menos de duas horas, já chegou a marca de 30 mil, ultrapassando a Crefisa, que até viu sua página bombar, mas não o bastante para superar o concorrente. De qualquer maneira, o embate segue nas redes sociais das duas marcas, que não param de crescer.

No clima do Derby Paulista, o Corinthians deve oficializar seu novo patrocinador máster nesta quinta-feira, colocando fim a um período de 21 meses sem um parceiro fixo para o local nobre de sua camisa.

