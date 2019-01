Colunista crava acerto do Corinthians com patrocinador master

A promessa da diretoria do Corinthians em iniciar a temporada com um patrocinador master deve ser cumprida. O clube está muito próximo de um acerto com o Banco BMG, conforme noticiou o colunista de “O Globo”, Lauro Jardim, no inicio da tarde dessa quarta-feira.

A Gazeta Esportiva apurou que Luis Paulo Rosenberg, diretor de marketing do clube, encabeçou as negociações praticamente sozinho e manteve sigilo total sobre as tratativas. Caio Campos, ex-gerante de marketing e que está de volta ao clube, é quem auxilia o dirigente na empreitada.

Em recente entrevista, Matias Romano de Ávila, diretor financeiro do Corinthians, afirmou que a intenção era encontrar um parceiro que topasse pagar R$ 30 milhões pela publicidade no setor nobre da camisa alvinegra.

Rosenberg, no entanto, se mostrou mais cauteloso com o mercado e não a hipótese de um acerto na casa do R$ 20 milhões nunca foi descartada. Lembrando que o espaço acima do número, na parte de trás do uniforme, seguirá vago e poderá ser comercializado com outra empresa.

Desde abril de 2017, o Corinthians não tem um patrocinador máster. À época, a Caixa bancava os tais R$ 30 milhões, valor que o banco tentou reduzir no momento de renovação, mas não teve sua oferta aceita pelos dirigentes corintianos. De lá para cá, apenas anunciantes pontuais preencheram o espaço.

Para 2019, por ora, o Corinthians tem acordos fechados com as Bebidas Poty para o calção, a exposição da Universidade Brasil no ombro e a PES na barra da camisa.