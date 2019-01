Pedro Henrique já vê zaga do Corinthians mais protegida e faz reclamação

No primeiro jogo do Corinthians em 2019, Pedro Henrique foi titular ao lado de Henrique na zaga alvinegra. O atleta revelado pelas categorias de base do Timão perdeu espaço para Léo Santos na última temporada, mas agora se vê em uma nova fase e conta com Fábio Carille para ter sucesso.

“É um cara que trabalha muito a defesa, os dois volantes sempre por perto, os laterais não são tão avançados, como a gente vinha fazendo ano passado, eles vêm receber a bola no pé. Isso facilita bastante para a gente da defesa”, comentou o jogador de 23 anos, sem medo de criticar os antecessores de Carille de forma indireta.

“Sem dúvida (melhorou). A primeira coisa que ele fez foi organizar defensivamente. É isso que ele vem buscando. Acho que essa semana ele vai trabalhar um pouco mais a parte ofensiva”.

Ao analisar sua atuação individual, Pedro Henrique não escapou de explicações sobre o gol santista, marcado por ele próprio, contra. No lance, o zagueiro do Corinthians foi desequilibrado por Gustavo Henrique, que na origem do lance estava em posição irregular.

“Na real, ele estava bloqueando o Henrique. Ele entrou impedido. A gente acompanhou o lance depois, perguntei para o pessoal do Cifut (setor de análise e estatística do clube) se ele estava impedido e o pessoal disse que realmente estava impedido. Acabei subindo com ele e a bola acabou, infelizmente, batendo em mim e acabou entrando”, contou.

Agora, além de Léo Santos, Marllon e do próprio Henrique, Pedro Henrique deverá ter Manoel como concorrente por uma vaga no time titular. O cruzeirense está em vias de acerto com o clube do Parque São Jorge.

“Disputa sadia, todo mundo dando seu máximo. Quem entrar vai dar conta do recado”, encerrou o jovem, sem se alongar.