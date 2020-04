Pedrinho responde Jorge Jesus: “Creio que não me conhece bem”

Em uma entrevista para a Fox Sports, Jorge Jesus reprovou a contratação de Pedrinho, que vai trocar o Corinthians pelo Benfica no meio do ano. De acordo com o treinador do Flamengo, existem “vários jogadores no Brasil na mesma posição melhores que ele” – como, por exemplo, Everton Cebolinha, do Grêmio, Dudu e Rony, do Palmeiras, e Michael, do Flamengo.

A resposta do meio-campista veio em entrevista concedida ao jornal Record, de Portugal.

“Creio que ele não me conhece bem. Acabou de chegar ao futebol brasileiro e só me viu jogar numa posição em que quis me comparar com jogadores que têm características diferentes. Mas tenho a certeza de que, com o tempo, vai poder mudar de opinião”, comentou.

Ainda na entrevista, que foi capa do periódico português, Pedrinho falou que se inspira em Lionel Messi, do Barcelona.

“Vejo sempre os jogos dele. É um jogador incrível, extraordinário. Tento agarrar um pouco do que ele faz”, acrescentou.

Em meio à crise do novo coronavírus, Pedrinho explicou sua rotina de treinamentos.

“Foram dois planos: um feito pelo Benfica, outro pelo Corinthians. Pelas circunstâncias, o que tento fazer é ir alternando, dentro do trabalho que sei que tenho de cumprir”, concluiu.

Pedrinho foi revelado nas categorias de base do Corinthians e subiu para o profissional em 2017. Desde então, participou das conquistas de três estaduais e um Campeonato Brasileiro.

