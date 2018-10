Pedrinho lamenta gol anulado pelo VAR: “Sensação frustrante”

Autor do lance mais polêmico da segunda final da Copa do Brasil, o meia-atacante corintiano Pedrinho lamentou o seu gol anulado na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira, em Itaquera. Com o triunfo, o clube mineiro se sagrou hexacampeão do torneio nacional, pois havia vencido o jogo de ida por 1 a 0 há uma semana, em Belo Horizonte.

O lance em questão ocorreu aos 24 minutos do segundo tempo, quando Pedrinho arriscou de fora da área e contou com o desvio para superar o goleiro Fábio. No entanto, após consultar o árbitro de vídeo, Wagner do Nascimento Magalhães anulou o gol alegando falta de Jadson em Dedé momentos antes do chute do garoto.

“Uma sensação frustrante. Era um gol tão importante que estava levando a decisão para os pênaltis. No final, a gente acabou tendo que ir para o tudo ou nada, porque tínhamos que fazer mais um gol e acabamos tomando. O gol acabou atrapalhando, mas ainda não vi o lance. Se foi correta a anulação, acontece, faz parte e segue o jogo”, resignou-se Pedrinho, na saída de campo.

Pouco depois da frustração de Pedrinho, aos 37 minutos, o meia-atacante De Arrascaeta disparou em contra-ataque e tocou na saída de Cássio, decretando a vitória cruzeirense por 2 a 1.

Decisivo na vitória sobre o Flamengo na segunda semifinal, a revelação corintiana também agradeceu o apoio da torcida, que compareceu em peso na Arena nesta noite – o público de 45.978 pagantes registrou a maior renda da história do estádio.

“Essa torcida é fantástica. O que essa torcida faz acho que nenhuma outra faz. É uma torcida muito fiel. Tentamos honrar dentro de campo, mas infelizmente o futebol é assim, nem sempre vencemos. É agradecer todo o carinho dela”, concluiu.