Inter vai à CBF e formaliza pedido de reconhecimento do título brasileiro de 2005

O Internacional protocolou nesta terça-feira um pedido de reconhecimento do título de Campeão Brasileiro da Série A de 2005 junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O documento foi entregue diretamente ao presidente da CBF, Samir Xaud, e reúne fundamentos jurídicos, históricos e desportivos relacionados ao campeonato daquela temporada.

Participaram da entrega o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, além de outros dirigentes e conselheiros do clube. Já pela CBF, estiveram presentes, além do presidente, o diretor-geral de Competições, Julio Avellar, o diretor executivo de Gestão, Helder Melillo, e o diretor jurídico, André Mattos.

Por meio do requerimento, o Colordo solicitou o reconhecimento institucional do título brasileiro de 2005, sem qualquer pedido de retirada ou revogação do título homologado ao Corinthians .

Em reunião nesta terça-feira (26), o Sport Club Internacional protocolou, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), um pedido de reconhecimento do título de Campeão Brasileiro da Série A de 2005. O documento foi entregue ao presidente da CBF, Samir Xaud. 🔗 Saiba mais… pic.twitter.com/hkrPCwcSSM — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 26, 2026

"Máfia do Apito"

O material apresentado pelo clube aborda os desdobramentos do episódio conhecido como “Máfia do Apito”, que resultou na anulação de 11 partidas do Campeonato Brasileiro de 2005 por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Após o final da competição, Corinthians se sagrou campeão com 81 pontos, três a mais que a equipe gaúcha.

O pedido encaminhado à CBF foi sustentado por documentos, parecer técnico especializado, declarações públicas de personagens envolvidos no caso e precedentes de reconhecimentos históricos realizados pela própria entidade esportiva em outras ocasiões.

Segundo nota oficial divulgada pelo clube, o objetivo almejado seria "promover uma reparação histórica diante dos impactos causados pelas decisões tomadas à época". No entendimento do Internacional, a medida impactou diretamente a definição da competição e causou prejuízo esportivo ao clube.

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O que foi a "Máfia do Apito"? O esquema envolveu os árbitros Edílson Pereira de Carvalho e José Paulo Danelon, que recebiam dinheiro para favorecer apostadores ligados a bingos e sites ilegais de apostas. As investigações, conduzidas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, levaram à anulação de onze partidas do Brasileirão de 2005, decisão tomada pelo STJD para preservar a credibilidade da competição. O caso gerou grande polêmica, já que a repetição dos jogos influenciou diretamente a disputa pelo título vencido pelo Corinthians sobre o Internacional.

Veja nota oficial do Internacional na íntegra:

"O Sport Club Internacional protocolou, nesta terça-feira (27/05), junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), um pedido de reconhecimento do título de Campeão Brasileiro da Série A de 2005. O documento foi entregue ao presidente da CBF, Samir Xaud, e reúne fundamentos jurídicos, históricos e desportivos relacionados ao campeonato daquela temporada.

Participaram da entrega o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, o vice-presidente de Assuntos Jurídicos do Clube, Jorge Oliveira Filho, o ex-presidente Fernando Carvalho, o conselheiro Leonardo Aquino, autor do requerimento junto ao Conselho Deliberativo, e Daniel Cravo, advogado do Clube à época e responsável técnico pelo trabalho.

Pela CBF, estiveram presentes o presidente Samir Xaud, o diretor-geral de Competições, Julio Avellar, o diretor executivo de Gestão, Helder Melillo, e o diretor jurídico, André Mattos.

O material apresentado pelo Clube aborda os desdobramentos do episódio conhecido como “Máfia do Apito”, que resultou na anulação de 11 partidas do Campeonato Brasileiro de 2005 por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). No entendimento do Internacional, a medida impactou diretamente a definição da competição e causou prejuízo esportivo ao Clube.

O pedido encaminhado à CBF é sustentado por documentos, parecer técnico especializado, declarações públicas de personagens envolvidos no caso e precedentes de reconhecimentos históricos realizados pela própria entidade esportiva em outras ocasiões.

No requerimento, o Internacional solicita o reconhecimento institucional do título brasileiro de 2005, sem qualquer pedido de retirada ou revogação do título homologado ao Sport Club Corinthians Paulista. O objetivo, segundo os documentos apresentados, é promover uma reparação histórica diante dos impactos causados pelas decisões tomadas à época."