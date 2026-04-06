Paz cita falta de evolução e justifica demissão de Dorival do Corinthians: "Trabalho bateu no teto"

Executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz veio a público neste domingo pouco depois do clube anunciar a demissão do técnico Dorival Júnior. O dirigente justificou a decisão da alta cúpula corintiana e citou o jejum de nove jogos, com quatro derrotas e cinco empates, como principal motivo para a saída do treinador.

"Viemos reiterar por respeito a todos e reforçar a não continuidade do trabalho de Dorival Júnior e sua comissão. Trazemos uma palavra de agradecimento pelo empenho, pelos resultados, com os títulos que ficam marcados na história do clube. Porém, entendemos junto à presidência que o trabalho bateu no teto. Realmente não conseguia mais uma evolução técnica. Foram nove jogos sem ganhar, é muita coisa para o Corinthians. Queda de performance, time não conseguia mais finalizar como desejávamos, derrotas em casa", explicou Paz.

A diretoria do Corinthians também não ficou satisfeita com o rendimento abaixo da equipe mesmo após períodos maiores de treinamento, como a recente data Fifa, em que o Timão teve uma semana de preparação e, logo em seguida, perdeu para o Fluminense por 3 a 1 no Maracanã. A falta de produtividade no terço final foi um fator que pesou na decisão. Contra o Inter, por exemplo, a equipe criou apenas uma chance clara de gol.

"Tentamos dar o tempo necessário para correções serem feitos, teve períodos maiores de treino, data Fifa, eliminação no Paulista. Buscamos dar todo o tempo necessário para que isso se corrigisse e não fosse necessária a mudança. Mas futebol é resultado e os resultados não vieram. Nove jogos é um período longo. Dorival entendeu, conversamos com ele, eu e o presidente. Ele reconheceu que era um período longo e a produção não vinha sendo ideal. Em função disso, já se via uma ansiedade nos jogadores, nas ações em campo, uma questão emocional de não se realizar o que se treinava. E decisões precisam ser tomadas. Com respeito, maturidade, mas pensando no melhor para o Corinthians. Era hora de fazer uma mudança, retomar as vitórias, a alegria do torcedor", afirmou o diretor.

Corinthians ainda traça alvos, diz Paz

O Corinthians ainda não definiu alvos para repor a saída de Dorival Júnior, segundo revelado pelo executivo. Esse foi um dos motivos pelo qual o dirigente preferiu fazer apenas um pronunciamento e não abrir uma coletiva para a imprensa presente na Neo Química Arena.

Fato é que o Corinthians precisará correr se não quiser iniciar a Copa Libertadores sem um novo comandante. O Timão estreia na competição continental nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), fora de casa, contra o Platense, da Argentina.

"Quando cheguei aqui, a torcida gritava é campeão. Iniciamos bem o ano com o título contra o Flamengo, mas depois disso a coisa não andou como deveria. Temos que ter a atitude e a coragem de mudar a rota, de retomar o caminho das vitórias e com tempo suficiente para os objetivos do clube na temporada, que são grandes, de conquistar títulos, dar alegria ao torcedor e terminar o ano bem", avaliou Paz.

"Vamos iniciar agora o trabalho de buscar um novo treinador para estar conosco, preparar para o jogo de quinta-feira contra o Platense e estar no CT o quanto antes para iniciar o trabalho. Vamos iniciar o trabalho, eu e o presidente, para escolher o novo comando do Corinthians. A conversa foi madura, verdadeira, transparente, mas houve uma convicção. Vamos trabalhar e buscar um novo treinador para devolver o futebol do Corinthians e possa fazer o que o torcedor espera, que é a vitória e títulos", concluiu o dirigente.

Nota oficial O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Dorival Júnior e de sua comissão técnica. O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas à frente da equipe como a Copa do Brasil de 2025 e a… pic.twitter.com/n40cXovxF8 — Corinthians (@Corinthians) April 6, 2026

Situação na tabela

O resultado foi péssimo para o Corinthians, que viu o jejum de vitórias aumentar para nove jogos, com quatro derrotas e cinco empates no recorte. O Timão ainda caiu posições na tabela e se aproximou da zona de rebaixamento. A equipe alvinegra aparece na 16ª colocação, com 10 pontos - tem dois a mais que a Chapecoense, que abre o Z4.

Próximos jogos do Corinthians

Platense-ARG x Corinthians (primeira rodada da Libertadores)

Data e horário: 09/04 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Vicente Lopez, em Buenos Aires (Argentina)

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)