Osorio programa conversa com Romero para entender situação no Corinthians

Dono de um dos elencos mais recheados de jogadores atuando no Brasil, o técnico Juan Carlos Osorio, do Paraguai, pretende analisar pessoalmente a situação de um atleta específico: o atacante Ángel Romero, que não será mais utilizado pelo Corinthians na temporada e tem contrato com o clube até julho deste ano.

Romero viveu duas temporadas recentes de titular absoluto do Corinthians e figura importante na seleção do Paraguai, atingindo o nível projetado para ele quando deixou seu país de origem, em 2014. O imbróglio atual com o clube alvinegro, no entanto, pode fazer com que ele fique sem jogar até a disputa da competição.

À espera do papo com seu jogador, Osorio não vê, a princípio, um prejuízo a Romero na disputa com outros nomes do seu setor. Para ele, será necessário entender os motivos de ele não ser aproveitado antes de fazer qualquer julgamento.

“Não vai ser prejudicial. Vamos analisar os casos individualmente, vou visitá-lo e perguntarei por que não participa. Seguramente chegaremos a uma boa decisão para todos”, comentou Osorio à Gazeta Esportiva.

Ainda que haja vínculo do atleta, porém, o mais provável é que a conversa ocorra em alguma outra agremiação, seja ela brasileira ou não. A diretoria do Timão já dá o caso como encerrado devido a uma suposta má vontade do atleta em querer tratar da renovação.

Sem querer se pronunciar à imprensa, assim como seus agentes, da OTB Sports, Romero não deu sua versão do tema até o momento. Aparentemente, Osorio deve ser um dos primeiros nomes fora das discussões a ouvi-la.