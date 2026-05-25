Organizadas do Corinthians cobram expulsão de Andrés em ato no Parque São Jorge

Membros de seis organizadas do Corinthians - Gaviões da Fiel, Camisa 12, Fiel Macabra, Coringão Chopp, Estopim da Fiel e Pavilhão Nove - se reuniram em frente ao Parque São Jorge nesta segunda-feira e organizaram um ato cobrando a expulsão do ex-presidente Andrés Sanchez do quadro associativo do clube.

A manifestação pacífica acontece horas antes da votação que irá definir o futuro de Andrés Sanchez no clube. O ex-presidente é acusado de ter utilizado o cartão corporativo do Corinthians para fins pessoais. O caso foi apurado internamente pelos órgãos do clube, e também gerou denúncias no Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

Algumas faixas começaram a ser estendidas por volta das 16h (de Brasília). Elas diziam o seguinte: "Conselheiros, a história vai lembrar quem protegeu o Corinthians e quem se omitiu", "Quem prejudica o clube não nos representa", "A Fiel exige respeito", "Fim da impunidade no Corinthians" e "Não há mais espaço para tolerância".

Em determinado momento, ratoeiras com ratos de pelúcia também foram penduradas nos arredores do Parque São Jorge. A provocação faz referência ao apelido de "ratos", direcionado a alguns ex-dirigentes do clube. A manifestação ocorreu simultaneamente à chegada dos conselheiros para a votação. Alguns chegaram a ser cobrados, mas pacificamente.

"Vocês que estão falando em um ano, seis meses de afastamento, nós não aceitaremos. O mínimo hoje é a expulsão do ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez. O voto vai ser aberto, nominal. Iremos saber quem votou a favor da expulsão ou contra. O nosso papel aqui fora é pressionar sim, mas com muita cautela e inteligência. Vamos sair daqui hoje com a resposta que todos nós queremos: Andrés Sanchez expulso. E não vai parar por aí. Na sequência, tem Augusto Melo e Duílio Monteiro Alves. Não iremos esquecer", disse Alex da Matta, diretor de comunicação da Gaviões da Fiel.

Torcedores também entoaram cânticos de "Ladrão, ladrão, fora, Andrés, do Timão" e "Conselheiro, preste atenção, chegou o dia, queremos expulsão".

Durante a partida contra o Atlético-MG, no último domingo, a torcida já havia feito uma manifestação simbólica. Por volta dos 30 minutos do segundo tempo, torcedores seguraram faixas com os dizeres: "Conselheiros, respeitem o Corinthians"; "Por moral e respeito ao clube, chega de interesses pessoais", além de "Dia 25: responsabilidade com o futuro do Corinthians".

Mais cedo, foram estendidas faixas em apoio a Andrés Sanchez, com os dizeres: "Expulsão não! Política suja". Após a divulgação das imagens, um torcedor foi ao Parque São Jorge, retirou e ateou fogo nas faixas.

Relembre o caso

O caso de Andrés Sanchez envolve uma série de despesas pessoais consideradas suspeitas pela Comissão de Justiça do Corinthians. O órgão identificou aproximadamente 50 gastos sem comprovação de vínculo com atividades institucionais do clube. Os valores analisados somam cerca de R$ 190 mil.

Entre as despesas apontadas estão pagamentos em hospitais, clínicas, farmácias, lojas de móveis e eletrônicos, além de custos relacionados a táxi aéreo e centros automotivos. Segundo os órgãos internos do Corinthians, não foram encontrados comprovantes que justificassem o uso dos recursos em benefício do clube.

Além do processo administrativo dentro do Corinthians, Andrés Sanchez também foi alvo de duas denúncias do Ministério Público de São Paulo. O ex-presidente respondeu a acusações envolvendo apropriação indébita, lavagem de dinheiro e supostas irregularidades tributárias relacionadas ao uso de cartões corporativos.

Parte das denúncias chegou a ser rejeitada pela Justiça por entendimento de ausência de justa causa para abertura de ação penal. Ainda assim, alguns desdobramentos seguem em discussão no âmbito judicial.