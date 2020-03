Novorizontino rebate declarações de Tiago Nunes em nota oficial

O Grêmio Novorizontino publicou na tarde deste domingo uma nota oficial em resposta às criticas do técnico do Corinthians, Tiago Nunes, ao gramado do estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi.

Após o empate por 1 a 1 no sábado, o comandante do Timão afirmou: “Não tem bola no chão. O gramado estava em péssimas condições. E, pela característica do adversário, era jogo de ligação. Vencemos os duelos defensivos, é um jogo que não dá para saber onde a bola vai cair. Se é um jogo jogado num gramado melhor, com adversário com mais jogo propositivo, que é natural no nível do Corinthians, de Série A, isso se torna mais franco, mais técnico”.

A fala de Tiago Nunes não foi bem vista pelo Novorizontino, que por meio de nota oficial alegou surpresa: “Com muita surpresa tomamos conhecimento das declarações do técnico do Corinthians, Tiago Nunes, em relação ao estilo de jogo do Novorizontino e ao gramado do estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi. Aproveitamos esta oportunidade para fazermos alguns esclarecimentos”.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Ao longo do comunicado, o clube também alega que tem o costume de investir na qualidade do gramado e, inclusive, contrata a mesma empresa que cuida da Arena Corinthians.

Em relação ao estilo de jogo, o Novorizontino publicou: “Respeitamos a análise feita pelo técnico do Corinthians. Temos nosso modelo de atuar bem definido e ele é responsável por conquistarmos, até agora, 15 pontos (5ª melhor campanha geral) e sermos a única equipe invicta em nove jogos na competição. Temos consciência que sempre podemos evoluir e estamos constantemente trabalhando para isso”.

“Reiteramos nosso respeito ao Corinthians, seus dirigentes, comissão técnica e jogadores, e, apesar de compreendermos, não concordamos que outros tipos de declarações sejam colocadas procurando desviar o foco da partida de ontem, disputada em um gramado com totais condições de jogo”, concluiu o Novorizontino.