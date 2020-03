Timão empata com Novorizontino e segue fora da zona de classificação do Paulista

O Corinthians chegou ao seu quinto jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Paulista. Neste sábado, o time comandado pelo técnico Tiago Nunes entrou em campo pressionado para dar uma resposta à torcida, porém, novamente não conseguiu corresponder às expectativas, tendo de se conformar com o empate em 1 a 1 com o Novorizontino no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela nona rodada da competição. Gil balançou as redes para os visitantes. Jenison deixou tudo igual para os donos da casa.

Com o resultado, o Corinthians segue fora da zona de classificação à fase mata-mata do Campeonato Paulista. O Timão foi a dez pontos na tabela, retomando a terceira colocação, atrás de Guarani, com 13, e Red Bull Bragantino, que entra em campo apenas na segunda-feira, contra a Ponte Preta, com 12.

Enquanto seus rivais concentrarão seus esforços na Copa Libertadores, o Corinthians terá a semana cheia para fazer os ajustes necessários e vencer o Ituano no domingo, dia 15 de março, às 16h (de Brasília), em Itaquera. Com mais três jogos restantes no Paulistão, a situação da equipe alvinegra começa a ficar complicada, ainda mais se o Red Bull Bragantino vencer a Ponte Preta.

O jogo – O Novorizontino começou o jogo ligado. Logo aos dois minutos, os donos da casa assustaram Cássio com Cléo Silva, que foi acionado na entrada da área e bateu colocado, mandando rente ao travessão. Já aos oito foi a vez de o goleiro corintiano protagonizar uma verdadeira lambança ao receber o recuo de Carlos Augusto e jogar contra o próprio gol na tentativa de fazer o lançamento. Por sorte, a bola saiu pela linha de fundo.

O Corinthians só foi responder aos 11 minutos. Janderson tocou para Luan, e o meia bateu firme, contando com o desvio na zaga para encobrir o goleiro, mas a bola foi para fora. Oito minutos depois, contudo, o Timão foi mais feliz. Após cobrança de falta de Fagner, Gil subiu no primeiro pau e cabeceou certeiro para abrir o placar em Novo Horizonte.

Só que a alegria corintiana durou pouco. Aos 23, Léo Baiano ganhou a disputa de bola no alto, e Jenison matou no peito, livre na grande área, antes de disparar a bomba, sem chances para o goleiro Cássio, que apenas acompanhou a bola estufar as redes. O Corinthians ainda tentou retomar a frente no marcador com Everaldo, que, aos 26 minutos, fez boa jogada individual invadindo a área, mas bateu em cima do goleiro do Novorizontino. Assim, os comandados de Tiago Nunes tiveram de ir para o intervalo com o empate.

Segundo tempo

No segundo tempo foi o Corinthians quem começou mais agressivo. Aos sete minutos, Janderson teve boa oportunidade para fazer 2 a 1, ficando com a sobra do escanteio na entrada da área, porém, seu arremate, que tinha endereço, acabou explodindo na defesa. O Novorizontino, por sua vez, apostou nos contra-ataques, mas não conseguia encaixar o último passe para sair na cara do gol.

Tentando tornar o time mais ofensivo, o técnico Tiago Nunes promoveu as entradas de Lucas Piton na vaga de Carlos Augusto e Araos no lugar de Everaldo, porém, o Corinthians seguiu com dificuldades em seu setor de criação. Luan, responsável por armar as jogadas de ataque ao lado de Cantillo, vinha tendo uma atuação bastante discreta e não conseguia fazer a diferença.

Antes do apito final, o Novorizontino ainda teve uma oportunidade de ouro para garantir a vitória de virada, mas Cássio se redimiu da lambança do primeiro tempo com uma defesa importantíssima. Após bate-rebate, Capixaba ficou com a sobra, cara a cara com o goleiro corintiano, e mesmo batendo forte viu o rival bloquear o arremate. Assim, coube às duas equipes se contentarem com o empate em 1 a 1 em Novo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 1 CORINTHIANS

Local: estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Data: 7 de março de 2020, sábado

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Luiz Alberto Andrini Nogueira

Público total: 6.706 pessoas

Renda: R$ 275.220,00

Gols: Gil, aos 19 do 1ºT (Corinthians); Jenison, aos 23 do 1ºT (Novorizontino)

Cartões amarelos: Oliveira, Everton Sena, Paulinho, Jenison (Novorizontino); Gabriel, Luan, Tiago Nunes (Corinthians)

NOVORIZONTINO: Oliveira; Celsinho, Everton Sena, Bruno Aguiar e Adilson Goiano; Paulinho, Cléo Silva (Léo Santiago) e Léo Baiano (Vinícius Kiss); Jenison, Danielzinho e Felipe Marques (Capixaba)

Técnico: Roberto Fonseca

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Carlos Augusto (Lucas Piton); Gabriel (Éderson), Cantillo e Luan; Janderson, Everaldo (Araos) e Boselli

Técnico: Tiago Nunes