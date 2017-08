No ritmo atual, Palmeiras alcançaria Corinthians na ponta em 15 rodadas

O Palmeiras pode terminar o primeiro turno muito próximo da campanha que garantiu-lhe o título brasileiro de 2016. O Verdão segue 12 pontos atrás do líder do Corinthians, mas se depender do retrospecto recente, a torcida alviverde ainda pode se animar na disputa do troféu nacional.

No momento, a equipe alvinegra lidera o Brasileirão com 44 pontos, enquanto o Alviverde tem doze a menos. Em caso de triunfo na última partida do primeiro turno, neste domingo, contra o Atlético-PR, o Palmeiras chegaria aos 35 pontos, apenas um a menos em relação a campanha vitoriosa da última temporada. E o momento palestrino é melhor.

Nos últimos cinco jogos, o time do técnico Cuca somou 13 dos 15 pontos possíveis, a melhor marca do Brasileirão. No mesmo período, o Corinthians acumulou nove pontos, e Grêmio e Santos conseguiram 11.

“O grupo vem crescendo em números. Se pegar as últimas cinco rodadas, o Palmeiras é o líder. Fomos quem mais pontuou. Isso serve de estatística. Estatisticamente temos crescido bastante”, disse o zagueiro Luan.

Neste ritmo, a liderança do Alvinegro só seria ameaçada após 15 rodadas, quando o Campeonato Brasileiro estivesse em sua 34ª partida. Se mantidos os retrospectos recentes, Corinthians e Palmeiras dividiriam a ponta com 71 pontos, contra 69 do Grêmio e 67 do Santos.

O exercício é apenas hipotético, mas o título brasileiro poderia ser definido pelas últimas cinco partidas dos maiores rivais paulistas. O Palmeiras encara Flamengo (casa), Sport (casa), Avaí, Botafogo (casa) e Atlético-PR. Já o Corinthians duela contra Avaí (casa), Fluminense (casa), Flamengo, Atlético-MG (casa) e Sport.

“Para o Palmeiras chegar a gente precisa vencer. Essa é a nossa conversa, ganhar independente do que aconteça do lado deles. Os pontos que perdemos ficaram para trás. Tem que focar na nossa meta e buscar fazer o maior número de pontos possíveis. São 19 rodadas. Eu acredito muito, creio que o torcedor, o Cuca, o Alexandre Mattos e os jogadores também. Tudo pode acontecer”, completou o zagueiro alviverde.

Deixando as estatísticas de lado, Palmeiras e Corinthians voltam a campo neste final de semana. O Timão recebe o Sport na Arena de Itaquera, sábado, às 19h (de Brasília), enquanto o Verdão encara o Atlético-PR no domingo, às 16h (de Brasília), no Palestra Itália.