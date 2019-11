Corinthians tem motivo para se preocupar com o Avaí

Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Corinthians recebe o já rebaixado Avaí na Arena Corinthians, em São Paulo (SP), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lutando por uma vaga na Libertadores, o Timão precisa da vitória para se firmar na zona de classificação para o torneio continental. No primeiro turno, porém, os catarinenses atrapalharam os planos corintianos de entrar no G4.

No final do mês de agosto, bastava uma vitória contra o Leão da Ilha, na Ressacada, para o Corinthians assumir o quarto lugar na competição nacional. O rival São Paulo, primeiro time do G4 na época, havia tropeçado na rodada e poderia ter sido ultrapassado pelo Timão. No entanto, a partida terminou empatada em 1 a 1, resultou que frustrou os planos alvinegros.

Ainda comandado por Fábio Carille, o time paulista entrou em campo repleto de reservas. Mostrando pouco repertório ofensivo para oferecer perigo, a equipe corintiana não conseguiu balançar as redes nos primeiros 45 minutos e foi para o intervalo com o 0 a 0 no placar.

Logo no início da segunda etapa, Michel Macedo acertou Brenner com o cotovelo e levou o cartão vermelho direto. No lance seguinte, Richard Franco marcou para o Avaí após cobrança de escanteio. Carille respondeu colocando Vagner Love na vaga de Boselli e viu a substituição dar resultado, já que o camisa 9 cavou a expulsão de Betão, acabando com a vantagem numérica dos catarinenses.

Pouco depois, o centroavante deixou tudo igual no marcador. Love cruzou na área, Gil escorou e Marquinhos Silva furou. Manoel chegou batendo, mas parou em grande defesa de Vladimir. No rebote, o camisa 9 não perdoou e empatou a partida. A igualdade persistiu até o apito final e os alvinegros desperdiçaram a oportunidade de dar um salto maior na tabela.

Agora, o Corinthians precisa demonstrar um desempenho melhor contra o Leão da Ilha para não ter a vaga na Libertadores ameaçada. No momento, o clube alvinegro ocupa o oitavo lugar do Brasileirão, somando 50 pontos. Como o Flamengo, campeão da Libertadores, e o Athletico-PR, campeão da Copa do Brasil, estão entre os primeiros colocados, a posição dá ao Timão uma vaga na fase preliminar da competição continental.

