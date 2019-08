Corinthians empata com o Avaí e perde a chance de entrar no G4

Repleto de reservas, o Corinthians perdeu a oportunidade de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro, mas mostrou poder de reação para manter viva a invencibilidade após a Copa América na noite deste domingo. Depois de ficar com um a menos por conta do vermelho dado a Michel Macedo no início do segundo tempo e ver o Avaí sair em vantagem na sequência, Fábio Carille apostou em Love na vaga de Boselli, e deu certo. O camisa 9 cavou a expulsão de Betão e ainda marcou o gol que garantiu o empate por 1 a 1 ao Timão, em duelo realizado na Ressacada.

Com o resultado, o Corinthians ultrapassou o Atlético-MG e assumiu a quinta colocação, com 28 pontos, mas perdeu a oportunidade de entrar no G4 e encostar nos líderes, já que São Paulo e Santos tropeçaram em Vasco e Fortaleza, respectivamente. Agora, o Alvinegro direciona o foco para a Sul-Americana, onde visita o Fluminense, no Maracanã, nesta quinta-feira, precisando de um simples triunfo para ir à semi.

O Avaí, por sua vez, chegou a marca de 19 jogos sem vitória, completará cinco meses sem vencer em casa no próximo dia 30 e seguiu na última colocação, com apenas sete pontos conquistados, sem saber o que é triunfar no Brasileiro. A equipe de Alberto Valentim busca encerrar esse jejum e se reabilitar no nacional na segunda-feira do dia dois, quando duela justamente com o Fluminense.

Corinthians tem gol anulado em primeiro tempo sofrível

Buscando escapar em velocidade ao esperar o desesperado Avaí no campo de defesa, o Corinthians concentrou suas jogadas pela lado esquerdo, com Everaldo. Após o atacante sofrer falta pelo setor, Sornoza cobrou e Gil atrapalhou Igor, que afastou para a entrada da área, onde Matheus Jesus pegou firme, de primeira, para marcar. O árbitro, no entanto, foi avisado pelo VAR de impedimento do zagueiro corintiano e anulou o gol.

Enquanto o Timão mostrava pouco repertório ofensivo para oferecer perigo, o Avaí tentava aos trancos e barrancos encurralar o adversário ao adiantar linha de marcação e soltar os laterais. Abusando dos lançamentos e dos chuveirinhos facilmente cortados pela zaga alvinegra, restou a Brenner, Richard Franco e Caio Paulista arriscarem de média distância, mas sem a menor pontaria.

Diante de um primeiro tempo de duas equipes sofríveis na criação, os dois momentos finais de relativa emoção ficaram novamente na conta da arbitragem. O Corinthians reclamou de dividida de Michel Macedo com Lourenço dentro da área, já o Avaí quis um pênalti após Ralf disputar a bola com João Paulo. O juiz optou por não sinalizar a infração nos dois lances, sendo endossado pelo VAR.

Avaí sai na frente, mas Love entra e garante empate ao Timão

O cenário não poderia ser melhor para o Avaí na volta do segundo tempo. Logo aos oito minutos, Michel Macedo acertou Brenner com o cotovelo e foi expulso direto após o juiz analisar as imagens da jogada. No lance seguinte, já com Fagner na vaga de Sornoza, Lourenço cobrou escanteio, Richard Franco subiu mais que Ralf e cabeceou firme para inaugurar o placar em favor dos mandantes.

A resposta de Fábio Carille ao momento complicado de sua equipe foi Vagner Love na vaga de Boselli. Com maior mobilidade no ataque, o centroavante do amor recolocou o Timão na partida ao arrancar, sair na cara do goleiro Vladimir e ser parado na entrada da área por Betão, que foi expulso direto.

Não satisfeito, o talismã alvinegro neste domingo foi insistente para empatar o jogo. Love cruzou na área, Gil escorou e viu Marquinhos Silva furar de forma bizarra. Manoel chegou batendo, mas parou em grande defesa de Vladimir. No rebote, o camisa 9 não perdoou e decretou o empate alvinegro. Empolgados com a reação, os visitantes pressionaram no final, porém, não conseguiram a virada.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1X1 CORINTHIANS

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Data: 25 de agosto (domingo)

Horário: 19h00 (de Brasília)

Público: 9.753 torcedores

Renda: R$ 371.176,00

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Daiane Caroline Muniz dos Santos (MS)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Everaldo (COR)

Cartão vermelho: Betão (AVA). Michel Macedo (COR)

Gols:

AVAÍ: Richard Franco aos 14 minutos do 2ºT.

CORINTHIANS: Vagner Love aos 31 minutos do 2°T.

AVAÍ: Vladimir, Léo, Betão, Marquinhos Silva e Igor Fernandes; Pedro Castro, Richard Franco e João Paulo (Daniel Amorim); Caio Paulista, Lourenço e Brenner (Ricardo)

Técnico: Alberto Valentim

CORINTHIANS: Cássio; Michel Macedo, Gil, Manoel e Carlos Augusto; Ralf (Clayson), Ramiro, Matheus Jesus, Sornoza (Fagner) e Everaldo; Boselli (Vagner Love)

Técnico: Fábio Carille