“Não adianta a gente ficar procurando culpados”, diz Gil após tropeço

O Corinthians esteve muito próximo de engatar sua quarta vitória seguida dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro, mas, após abrir dois gols no primeiro tempo, a equipe de Fábio Carille relaxou na segunda etapa, viu o Ceará marcar duas vezes e teve que amargar um empate por 2 a 2 em plena Arena.

Titular nas 14 partidas da equipe após a pausa da Copa América, todas que disputou desde que retornou ao clube, o zagueiro Gil lamentou a queda de rendimento, mas rechaçou individualizar responsáveis.

“Agora não adianta a gente ficar procurando culpados, quem errou. Somos um grupo, quando se ganha, ganha todo mundo e, quando se perde, perde todo mundo. Está todo mundo frustrado porque nós sabíamos que precisávamos vencer esse jogo em casa”, disse.

“Nós sabíamos que enfrentaríamos dificuldades, mas no segundo tempo faltou um pouco de concentração. Agora não adianta ficar se lamentando com esse empate dentro de casa. Vamos correr atrás fora. Para a próxima partida, a gente tem dois dias para poder descansar antes de trabalhar a semana inteira para conseguir os três pontos contra o Fluminense”, completou.

Com o resultado, o Timão foi aos 32 pontos e segue momentaneamente na terceira posição, mas perdeu a chance de encostar nos líderes Santos e Flamengo (36) e torce por tropeços de São Paulo e Palmeiras para não deixar o G4. O time alvinegro busca fechar o primeiro turno do Brasileirão em alta no próximo domingo, quando visita o Fluminense, no Maracanã, às 16 horas (de Brasília).