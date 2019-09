Carille lamenta queda no 2º tempo e vê empate como justo

O Corinthians abriu 2 a 0 em seus domínios, mas acabou caindo de produção na etapa final, sofreu um gol olímpico nos acréscimos e teve que amargar um empate por 2 a 2 com o Ceará em plena Arena. Após a partida, o técnico Fábio Carille não escondeu sua insatisfação com o descuido de seus comandados.

“Não podemos ter uma caída tão grande. A gente não pode aceitar isso. Já cobrei no vestiário. Trouxe o exemplo de Santos e Fortaleza no intervalo. Fizemos um ótimo primeiro tempo, mas infelizmente as coisas não aconteceram como a gente queria, fazer um resultado de 2 a 0 em casa e depois, além do trabalho do adversário, a desconcentração nossa em algumas bolas determinou o empate”, disse.

“A questão da queda foram os erros, errando simples na construção. Eu tinha passado que o meio do Ceará tem qualidade. Em cima dos erros de passes que a gente voltou a ter no segundo tempo, a equipe rival cresceu e tomamos o segundo gol em lance que tem que parabenizar o Leandro. Lembro do Roberto Carlos ter um feito um gol assim no Pacaembu em 2010”, completou o treinador.

Diante de tempos tão distintos, Fábio Carille analisou o placar como justo. “Não foi injusto. O resultado foi justo. Nosso primeiro tempo foi bom, mas no segundo deixamos de jogar. O Cássio fez algumas defesas. A questão da queda de rendimento aconteceu pelos erros na construção das jogadas, erros simples”, analisou.

Com o resultado, o Timão foi aos 32 pontos e segue momentaneamente na terceira posição, mas perdeu a chance de encostar nos líderes Santos e Flamengo (36) e torce por tropeços de São Paulo e Palmeiras para não deixar o G4. O time alvinegro busca fechar o primeiro turno do Brasileirão em alta no próximo domingo, quando visita o Fluminense, no Maracanã, às 16 horas (de Brasília).

