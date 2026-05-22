Memphis chama fisioterapeuta particular após desconfiar de avaliação médica no Corinthians

O atacante Memphis Depay vive uma corrida contra o tempo no Corinthians para conseguir voltar aos gramados antes da convocação final da seleção da Holanda para a Copa do Mundo. Em meio ao processo de recuperação física, o holandês chegou a buscar uma segunda avaliação médica após desconfiar do diagnóstico dado pelo departamento de saúde do clube.

Memphis chamou ao Brasil o fisioterapeuta espanhol Fermin Valera, profissional de sua confiança, para acompanhar sua recuperação no CT Joaquim Grava. O especialista já havia trabalhado com o atacante em abril e retornou nos últimos dias para reavaliar as dores na panturrilha sentidas pelo jogador durante a transição física.

O atacante está afastado desde 22 de março, quando sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a partida contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo já recuperado da contusão inicial, Memphis passou a sentir desconfortos musculares considerados normais pelo departamento médico corintiano, principalmente pelo longo período sem atuar.

Ainda assim, o holandês preferiu ouvir uma avaliação externa antes de retomar as atividades de maneira definitiva. Após os exames realizados por Fermin Valera, Memphis recebeu a confirmação de que não sofreu uma nova lesão, o que aumentou sua confiança para acelerar o retorno aos gramados.

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Com a liberação do fisioterapeuta particular, o atacante chegou a pedir para viajar com a delegação corintiana a Montevidéu, no Uruguai, onde o time enfrentou o Peñarol pela Libertadores. O departamento de saúde do Corinthians, porém, optou por preservar o jogador para evitar riscos em meio ao processo de recuperação.

Copa do Mundo?

A pressa de Memphis tem relação direta com a seleção holandesa. O técnico Ronald Koeman já afirmou publicamente que espera ver o atacante em campo antes da convocação final para a Copa do Mundo, cobrando minutos e ritmo de jogo do camisa corintiano.

Dessa forma, Memphis terá apenas mais duas oportunidades para mostrar que está fisicamente apto: os jogos contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileirão, e diante do Platense, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Ambos os confrontos serão disputados na Neo Química Arena.

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Além da busca por uma vaga na Copa, o momento também aumenta as dúvidas sobre o futuro do atacante no clube paulista. O contrato de Memphis com o Corinthians termina em 20 de junho, e a diretoria ainda tenta encontrar alternativas financeiras para manter o jogador no elenco até 2028.