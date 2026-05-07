Corinthians quer renovar com Memphis até 2028 e busca parceiro restante

Por Tiago Salazar

O Corinthians negocia a renovação do contrato de Memphis Depay até 2028. Nos bastidores, a diretoria alvinegra já tem apalavrado um acordo com a Esportes da Sorte para que a patrocinadora arque com, no máximo, 50% dos vencimentos do atacante holandês no novo vínculo.

Agora, o clube trabalha para encontrar um segundo parceiro comercial que complete a operação financeira e viabilize a permanência do camisa 10 no Parque São Jorge.

A ideia do Corinthians é reduzir significativamente os custos do atual contrato, que hoje gira em torno de R$ 3 milhões mensais entre salários, direitos de imagem, luvas e bônus esportivos. No novo acordo, Memphis passaria a receber algo próximo de R$ 2,5 milhões por mês.

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Mesmo em meio à delicada situação financeira do clube, a diretoria considera a renovação uma prioridade. Internamente, o entendimento é de que Memphis se tornou uma peça estratégica tanto dentro quanto fora de campo desde sua chegada ao futebol brasileiro, em setembro de 2024.

E a dívida com o holandês?

Além da renovação, outro ponto importante da negociação envolve uma dívida milionária do Corinthians com o estafe do jogador. O clube propôs parcelar os cerca de R$ 43 milhões pendentes até 2028, em um modelo que permita equilibrar as contas sem comprometer ainda mais o fluxo de caixa alvinegro.

O Corinthians corre contra o tempo para concluir as negociações antes da Copa do Mundo, competição que Memphis deve ser convocado para disputar com a seleção da Holanda. A diretoria teme que uma boa atuação do atacante no torneio aumente o assédio europeu e dificulte a permanência do jogador no Brasil.

O #PróximoJogoDoTimão será pelo Brasileirão! 🔜⚽ 🗓️ 10/05 (domingo)

🆚 São Paulo

🏆 Brasileirão (15ª rodada)

🏟️ Neo Química Arena

🎟️ Fiel Torcedor

📺 Prime Vídeo#VaiCorinthians pic.twitter.com/Up9047hS0J — Corinthians (@Corinthians) May 7, 2026

Desde que chegou ao Timão, Memphis soma 77 partidas, 20 gols e 15 assistências, além de três títulos conquistados: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil.

Atualmente, o atacante segue em recuperação de uma lesão de grau 2 na coxa direita. Fora dos gramados há mais de um mês, o holandês vem sendo tratado com cautela pelo departamento médico, principalmente pela proximidade do Mundial.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP).