“Melhor que Marquezine”, Romero causa frisson em chegada do Corinthians

O atacante Ángel Romero protagonizou uma cena hilária entre um grupo de amigos na chegada do Corinthians ao aeroporto de Guarulhos, na noite desta quinta-feira, um dia depois de a equipe perder por 1 a 0 para o Colo-Colo, na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Um dos mais requisitados para fotos e autógrafos, o paraguaio motivou uma brincadeira entre três homens que também chegavam ao país.

“Romero, posso tirar uma foto com você?”, perguntou um homem de meia-idade, apertando o passo para conseguir o registro. Solícito, Romero se esticou em meio a uma série de pessoas para aparecer com um sorriso na selfie, recebendo um “obrigado” prontamente pelo esforço. “Vamos fazer gol lá, ein”, pediu, em tom de incentivo, o homem, que, enfim, foi alcançado pelos colegas que vinham logo atrás.

“Para que isso, Carlão”? Se ainda fosse a (Bruna) Marquezine…”, brincou um dos amigos, aparentemente espantado com a empolgação do amigo, citando a atriz de sucesso há alguns anos no mercado de novelas brasileiro, namorada do também jogador Neymar. “É melhor”, respondeu Carlão, em meio a risadas daqueles que ouviram o papo.

Superado o pedido de Carlão e a aglomeração de pessoas entre o saguão e o ônibus corintiano, Romero só viu frisson semelhante quando o goleiro Cássio apareceu no desembarque internacional. “Ai, olha que lindo”, elogiou uma senhora ao lado da reportagem da Gazeta Esportiva. “Como é o nome dele mesmo?”, completou a mesma mulher, dizendo-se fã do “simpático e atencioso” corintiano.

Bem maior do que Romero, Cássio teve que usar um pouco da força física parra abrir caminho, sem deixar de lado o sorriso a cada pedido de foto. Após alguns segundos, auxiliado por um dos seguranças do clube, conseguiu rumar para o ônibus e, enfim, seguir viagem para casa.

Depois da derrota para o Colo-Colo, o Timão agora tem pela frente dois jogos contra a Chapecoense. O primeiro será no domingo, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, e o segundo na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. A preparação para os embates começa nesta sexta-feira à tarde, no CT Joaquim Grava, na reapresentação do elenco.