Douglas aparece de muletas e pode ser novo desfalque no Corinthians

O Corinthians desembarcou no aeroporto de Guarulhos na noite desta quinta-feira com uma outra má notícia para a sua torcida. Além de voltar do Chile com uma derrota por 1 a 0 para o Colo-Colo, na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América, o elenco pode sofrer mais uma baixa por lesão: Douglas, que chegou ao Brasil de muletas e com uma bota ortopédica no pé direito,

O jogador, um dos últimos a aparecer no saguão do terminal 2, foi acompanhado de perto por um funcionário do clube e mostrou um semblante fechado para quem aguardava por notícias suas. De acordo com o clube, ele sofreu um pisão durante a partida no estádio Monumental que até rasgou a sua chuteira, causando um inchaço posterior no pé direito e a dificuldade para caminhar.

Ainda que o quadro não constate uma lesão, a expectativa no Alvinegro é que ele dificilmente consiga treinar sem limitações até o jogo de domingo, contra a Chapecoense, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá. A confirmação deve sair nesta sexta-feira, quando o elenco se reapresenta na parte da tarde, no CT Joaquim Grava, iniciando a preparação para encarar os catarinenses.

Henrique, por outro lado, apareceu caminhando normalmente e parece não ter um quadro de contusão após deixar o duelo nos minutos finais. O jogador foi substituído já nos acréscimos por precaução da comissão técnica, mas suas chances de jogar em Santa Catarina são grandes.

Caso realmente não encare a Chape, Douglas se juntaria a uma lista que conta com os volantes Ralf, em fase final de recondicionamento físico, e Renê Júnior, fora da temporada com o ligamento cruzado do joelho esquerdo rompido, e o atacante Jonathas, que se recupera de um estiramento muscular na coxa direita.

Além dos nomes cedidos ao departamento médico, Loss também sabe que não poderá contar com o zagueiro Pedro Henrique, suspenso, e o atacante Sergio Díaz, que busca sua melhor forma física. Por outro lado, ele terá à disposição o meio-campista Ángelo Araos, que não pode atuar na Libertadores por já ter defendido a Universidad de Chile.