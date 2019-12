Médicos do Corinthians avaliam operar Bruno Méndez na próxima semana

Bruno Méndez deve precisar passar por uma cirurgia no púbis para sanar dores e limitações físicas causadas por uma espécie de hérnia no local. A Gazeta Esportiva apurou que o zagueiro fez novos exames nesse sábado. Os médicos do Corinthians vão tomar a decisão de optar ou não pelo procedimento cirúrgico na próxima segunda-feira, primeiro dia de férias do elenco, quando terão os resultados dos últimos exames em mãos

O problema tirou o jogador uruguaio das últimas duas partidas, o que se repetirá nesse domingo, contra o Fluminense. Bruno Méndez, de novo, sequer ficará como opção no banco de reservas.

Como o tratamento convencional requer um período mais longo para o tratamento, a tendência é que o beque realmente seja operado. Aproveitar as férias para acelerar a recuperação sem causar transtorno ao time é o ponto chave da questão.

Se confirmada a cirurgia na reunião de segunda-feira, o procedimento deve ser comandado pelo médico Joaquim Grava, consultor do departamento especializado do clube, logo no dia seguinte.

Recentemente, Everaldo também precisou passar por uma cirurgia no púbis, mas, diferente do atacante, Bruno Méndez não sofre de pubalgia. São problemas diferentes, apenas com a coincidência pelo local da lesão.

Everaldo não joga desde 25 de agosto e, mesmo recuperado, só voltará a ser utilizado em 2020 para que se recupere de um déficit muscular e diminua, assim, a possibilidade de um novo contratempo.

Pelo Corinthians, Bruno Méndez fez seis jogos, cinco deles como titular. Não marcou nenhum gol e participou de quatro derrotas e dois empates. Constantemente convocado pela seleção de seu país, tanto para a categoria de base quanto para a equipe principal, o atleta de 20 anos é bem cotado para o Pré-Olímpico, a ser disputado entre janeiro e fevereiro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com