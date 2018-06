Maycon prevê que o Corinthians “vai voltar a ser o time que era”

O volante Maycon saiu cabisbaixo do gramado de Itaquera na noite desta quarta-feira. Não era para menos. Com uma sequência negativa sob o comando de Osmar Loss, o Corinthians saiu à frente no placar diante do Santos, mas cedeu o empate por 1 a 1 e frustrou a sua torcida.

“As duas equipes tiveram chances. Fizemos o gol e tomamos mais um. Esse não é o perfil da nossa equipe. A gente está em meio a uma sequência difícil, mas vai voltar a ser o time que era”, confiou Maycon.

O prata da casa tem pouco tempo para colaborar com a reação corintiana, já que deverá sacramentar a sua transferência ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em meio à Copa do Mundo da Rússia. De qualquer forma, projeta o restante do Campeonato Brasileiro.

“Perdemos algumas peças, mas isso é normal do campeonato, muito disputado. Estamos vacilando, infelizmente. Vamos trabalhar porque a competição é longa e temos mais dois grandes jogos para encostar no bloco da frente de novo”, vislumbrou Maycon, referindo-se aos confrontos com o Vitória, no sábado, e o Bahia, na quarta-feira. Depois, o Corinthians só estará em ação pelo Brasileiro outra vez em 18 de julho, contra o Botafogo.