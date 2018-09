Mais solto, Clayson se destaca e cresce antes de decisão

O atacante Clayson parece cada vez mais solto no cotidiano do Corinthians. Depois de conviver com problemas pessoais e perder sua vaga entre os titulares, o atleta retomou a condição nos dois últimos jogos, participando ativamente do gol da vitória sobre o Sport, por exemplo. Nos treinamentos, mostrou ótimo desempenho nos últimos dias, inclusive com três gols marcados na atividade da manhã desta quarta.

Destaque na movimentação organizada por Jair Ventura, ele começou a mostrar o bom momento ao cortar com facilidade a marcação de Mantuan e chutar no ângulo de Cássio. Pouco depois, em um chute mais forte cruzado, recebeu elogios dos companheiros pela precisão. A melhora, por sinal, já havia sido “prevista” alguns dias antes, quando Clayson se viu com os problemas superados.

“Agora é ficar focado no Corinthians, no trabalho, voltar a atuar em alto nível que é o nosso projeto”, disse, na semana passada, o corintiano, que não teve tranquilidade desde o final da Copa do Mundo. Após passar o período de treinos recuperando-se de uma lesão no joelho direito, ele perdeu espaço e, quando parecia retomar sua melhor fase, teve de encarar uma doença da filha.

Incomodado com a pressão de visitar a filha no hospital e ter que treinar sem deixar o ritmo cair, Clayson ainda ganhou uma última “bomba” após a recuperação da garota: sua sogra morreu poucos dias depois, estendendo as dificuldades. Em meio a isso, soltou um “esguicho” de água em uma torcedora da Chapecoense, perdendo outros dois jogos por punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Ele e o restante dos companheiros seguem em preparação para encarar o Internacional, no domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Corinthians, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois disso, a missão será contra o Flamengo, às 21h45 (de Brasília), também em Itaquera.