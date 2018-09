Jair testa time sem centroavante para sequência decisiva no ano

O técnico Jair Ventura fez seu primeiro treinamento da semana com a presença de todos os titulares na manhã desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, em preparação para os duelos frente a Internacional, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e Flamengo, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, ambos na Arena Corinthians. A novidade ficou por conta da saída do centroavante Roger, que já não poderia atuar no mata-mata, e a entrada do meia Mateus Vital.

O teste já era algo previsto pela comissão técnica, que acredita ser necessário dar mais rodagem ao time que encara os rubro-negros. Dessa forma, o camisa 9, indisponível para o embate devido ao fato de ter defendido o Internacional em fases anteriores, fica apenas como opção já no domingo.

Outra possibilidade era a entrada de Jonathas, mantendo o esquema com uma referência no ataque e algo que pode até ser testado nos próximos dias. Com uma semana disponível para treinamentos, o comandante quer deixar a competitividade em alta dentro do elenco na busca para atuar nos jogos mais importantes da temporada.

No trabalho realizado no CT, Jair optou pela entrada do armador ao lado de Jadson no meio-campo. Como a movimentação tinha quatro gols, sendo um em cada lateral, além dos dois naturalmente posicionados paralelamente à linha de fundo, não há definição sobre o posicionamento ofensivo.

Existe a possibilidade de Romero atuar como uma referência, da mesma forma que ele apareceu, por exemplo, no final do jogo contra o Sport. Outra chance é a de ele continuar na ponta direita e deixar a dupla Jadson e Vital trabalhando pelo meio, reproduzindo o esquema utilizado por Fábio Carille no primeiro semestre.

Fagner, que voltou aos trabalhos com o elenco nesta quarta, e Gabriel, substituto do suspenso Ralf, foram as outras novidades com relação ao time que encarou o Sport. Dessa forma, o Timão provável para o final de semana tem Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel e Douglas; Romero, Jadson, Mateus Vital e Clayson.