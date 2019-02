Love sorri ao ouvir reclamação são-paulina e nega falta em Tiago Volpi

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O atacante Vagner Love não conseguiu segurar a risada ao ser questionado sobre as reclamações dos jogadores do São Paulo na noite deste domingo, após a vitória por 2 a 1 do Corinthians sobre o rival. Envolvido diretamente na disputa pelo alto com Tiago Volpi, em bola que terminou no pé de Gustagol e, de lá, na rede, o atacante abriu um largo sorriso antes de dar sua visão sobre o que aconteceu na jogada.

“Não encostei nele. Se tiver replay vocês vão ver. Eu subi para cabecear a bola, infelicidade dele que ele furou e felicidade nossa que o Gustavo conseguiu fazer o gol”, disse o atleta, em tom bem humorado. Na ocasião, Love trombou pelo alto com Volpi, sem se apoiar ou empurrar o adversário.

Com o resultado, os alvinegros chegam à terceira vitória na competição, a segunda em um clássico (havia vencido o Palmeiras no Allianz Parque), completando agora dez pontos conquistados no torneio e assumindo a liderança do Grupo C, um ponto à frente da Ferroviária, vice-líder. Do outro lado, o Tricolor estaciona nos nove pontos e pode cair para a terceira posição caso o Oeste vença seu jogo na segunda-feira. O Ituano lidera o Grupo D, com dez.

Na próxima rodada, os comandados de Fábio Carille terão pela frente o Botafogo-SP, no domingo, dia 24, também às 19h (de Brasília), em Ribeirão Preto. Antes, porém, o time entra em campo pela segunda fase da Copa do Brasil, contra o Avenida-RS, na Arena.