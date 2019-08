Love exalta Sul-Americana e promete: ‘Não podemos largar o Brasileirão”

Depois de empatar com o Fluminense e garantir a classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana, o Corinthians precisa virar a chave para o Campeonato Brasileiro. Titular no jogo desta quinta-feira, Vagner Love falou da importância de conquistar um torneio intercontinental.

“A gente sabe que a Sul-Americana nos dá chances reais de título, algo inédito para o Corinthians, para a maioria dos jogadores. Além disso, nos garantiria na Libertadores do ano que vem”, explicou.

Invicto desde a parada da Copa América, o Timão ocupa a quinta posição na tabela do Brasileirão, com 28 pontos somados. Perguntado sobre a estratégia do clube para o restante da temporada, Love explicitou os objetivos alvinegros. “Lógico que não podemos largar o Brasileirão, temos totais chances de pontuar e nos manter na parte de cima”, completou.

O Corinthians volta a campo para enfrentar o Atlético-MG neste domingo, às 19 horas (de Brasília), na arena de Itaquera, pela 17ª rodada do Brasileiro.

