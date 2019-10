Love relata dores, vira dúvida, mas aprova atuação do Corinthians em clássico

Neste sábado, Corinthians e Santos não saíram do zero e ficaram no empate, em Itaquera. Vagner Love foi titular ao lado de Boselli e atuou pelo lado esquerdo do campo, tendo que recompor na fase defensiva. O atacante jogou os últimos minutos do clássico com dores e só não foi substituído porque o Timão já tinha feito as três mudanças.

Após a partida, Love falou sobre o incômodo que sentiu no final da partida e não soube apontar a gravidade da possível lesão.

“Está bastante dolorido o adutor. Não tem como saber a gravidade, mas está dolorido. Foi no lance que fui dividir a bola com o Gustavo (Henrique), acabou dificultando para jogar nos minutos finais. Agora é fazer os exames para saber a gravidade”, afirmou o jogador ao Premiere.

Apesar do ataque do Corinthians ter passado em branco, Love aprovou a atuação da equipe. O atacante foi responsável por uma das principais chances do Timão, em finalização defendida por Everson no fim do jogo.

“Gostei do desempenho da equipe. Nós rodamos a bola, jogamos com a bola no pé, marcamos bem, criamos. Temos que melhorar para vencermos e seguirmos na briga por uma vaga na Libertadores”, completou.

Com o empate, o Corinthians foi a 45 pontos, mantendo-se na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o CSA, fora de casa, na quarta-feira, às 21h30.