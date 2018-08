Loss relaciona 18 atletas e indica que Cássio será titular da equipe

Minutos depois de o técnico Osmar Loss dizer que o goleiro Cássio passará por um tratamento até momentos antes da partida, a lista de jogadores relacionados para a partida indicou que o camisa 12 estará presente em campo nesta quarta-feira, contra o Colo-Colo, às 21h45 (de Brasília), na Arena. Com apenas dois goleiros na lista, é improvável que o goleiro convocado para a última Copa do Mundo não seja o titular.

Com a incerteza a respeito da presença do atleta, o que se esperava era que três atletas da posição fossem relacionados. Dessa forma, se Cássio não passasse no teste do vestiário, Caíque França ficaria entre os suplentes, pois o titular não teria condições de jogo. Sem a terceira opção, no entanto, o ídolo alvinegro dificilmente seria relacionado para ficar entre os suplentes.

Em campo, Loss só não poderá contar com o volante Gabriel, suspenso por ter sido expulso no jogo de ida, no Chile, e o o atacante Jonathas, em recuperação de uma contusão na coxa direita. Ainda que ambos estivessem disponíveis, no entanto, o mais provável é que Ralf e Romero, que atuarão nas respectivas posições, fossem escolhidos pelo comandante para iniciar a decisão.

A presença do paraguaio, aliás, pode fazer a equipe retomar o 4-2-4, que não rendeu grandes frutos recentemente. Depois de um bom recomeço pós-Copa, o Alvinegro viu o bom funcionamento da formação ficar comprometido dentro de campo. No 4-2-3-1, a equipe mostrou futebol mais bem jogado no final de semana.

Sem definir se a equipe ficará sem referência no ataque ou manterá Roger, escalado contra o Paraná, Loss fechou a parte tática do último treinamento à presença da imprensa. Caso o camisa 9 siga no time, Romero entrará na vaga ou de Clayson ou de Pedrinho, ambos atletas que passam por uma má fase técnica.

Veja os 18 jogadores relacionados para a partida:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Fagner, Danilo Avelar e Carlos

Zagueiros: Henrique, Pedro Henrique e Léo Santos

Volantes: Ralf e Douglas

Meias: Jadson, Pedrinho e Mateus Vital

Atacantes: Danilo, Romero, Clayson, Emerson Sheik e Roger