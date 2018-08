Loss vive dilema entre poupar e buscar resultado no Brasileiro

O técnico Osmar Loss vive um dilema para escalar o Corinthians visando à partida deste sábado, contra o Paraná, às 19h (de Brasília), na Arena. Precisando voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro, competição em que se vê cada vez mais longe do G6, o treinador terá na sequência a volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América, decisiva para a sua continuidade no clube.

“É um jogo difícil, mas é um jogo totalmente reversível”, disse o comandante corintiano, que viu o Alvinegro perder por 1 a 0 para o Colo-Colo no jogo de ida, no estádio Monumental, e precisa reverter essa desvantagem diante da Fiel em Itaquera.

“Vamos estabelecer o planejamento a partir de agora, vamos ter a resposta dos atletas e saber qual via ser a pressão do Brasileiro. Vamos pensar agora no final de semana e no jogo da quarta-feira”, comentou Loss, que já sabe que não poderá contar com Romero, expulso diante do Fluminense, no Maracanã. O revés frente aos cariocas, por sinal, foi o nono dele no cargo, em apenas 18 jogos disputados.

“Realmente é um aproveitamento baixo, não é o que a gente esperava. Precisamos retomar essa confiança, dividimos atenções e tivemos essa queda no Brasileiro. É o momento para pensar e discutir como se recuperar no Brasileiro”, afirmou o técnico, que terá apenas dois dias de treinamento até o próximo duelo, sem temer pela sua permanência do cargo, já assegurada pelo presidente Andrés Sanchez.

“Eu acho que essas avaliações devem ser feitas de um modo coletivo. Se eles (diretoria) acharem que os jogadores não respondem ao que estamos propondo, o cenário do futebol é “resultadista” no Brasil. O feedback é positivo até agora, são detalhes que precisamos melhorar. Estamos extremamente vivos nas outras competições”, assegurou Loss.

Com o resultado de quarta, o Timão se mantém com 26 pontos e vê a chance de encostar no grupo dos seis primeiros colocados, aqueles que garantem uma vaga na Copa Libertadores da América, diminuir consideravelmente. Além disso, empata com a pontuação dos cariocas e pode terminar a rodada mais perto da zona de rebaixamento do que da competição continental.