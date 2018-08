Andrés descarta saída de Loss e confia em reação do Corinthians

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, descartou qualquer troca no comando técnico do Corinthians nos próximos dias. Depois de conversar com os atletas no vestiário e ouvir as explicações de Osmar Loss para mais uma derrota da equipe, a terceira consecutiva no Campeonato Brasileiro, o dirigente avaliou como controlada a atual situação do Alvinegro.

“Enquanto os jogadores estiverem fechados, unidos e conscientes do que fazer, não tem porque ter mudança”, comentou ele, ainda na saída do vestiário do estádio do Maracanã, local do revés por 1 a 0 para o Fluminense, na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

“A camisa é muito forte, impõe respeito, é que estamos numa maré… os jogadores sabem que têm que render mais”, avaliou, sem revelar o que foi conversado dentro do vestiário que lhe passou tamanha confiança. “Não posso falar o que foi falado dentro do vestiário”, decretou, entre algumas reclamações sobre o questionamento.

Com o resultado, o Timão se mantém com 26 pontos e vê a chance de encostar no grupo dos seis primeiros colocados, aqueles que garantem uma vaga na Copa Libertadores da América, diminuir consideravelmente. Além disso, empata com a pontuação dos cariocas e pode terminar a rodada mais perto da zona de rebaixamento do que da competição continental.

Na próxima rodada, os comandados de Osmar Loss tentam recuperar o prejuízo contra o Paraná, no sábado, às 19h (de Brasília), na Arena Corinthians, último embate antes de receber o Colo-Colo, duelo decisivo para o futuro na atual edição da Libertadores.