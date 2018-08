Loss concorda que time precisa melhorar, mas elogia “jogo físico”

O Corinthians saiu da Arena Condá com a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense e a classificação às semifinais da Copa do Brasil assegurada, mas esteve longe de encantar. O técnico Osmar Loss sabe disso, embora já tenha se dado por satisfeito com o empenho demonstrado pela sua equipe na noite desta quarta-feira.

“Concordo que temos muito a evoluir, principalmente no terço final, sabendo onde jogar a bola e o momento certo de infiltrar. Veja como são as coisas: no domingo, com um time mais modificado do que esse, criamos bastante”, comparou Loss, que, contraditoriamente, amargou uma derrota por 2 a 1 para a mesma Chapecoense no fim de semana.

Sem abrir mão de titulares no reencontro com a Chape, o Corinthians não viu o seu rendimento melhorar sensivelmente. “Era uma característica do jogo. Hoje, a gente precisava desse jogo físico. E um time começa a se tornar confiável de trás para a frente. Ainda vamos melhorar na parte ofensiva”, confiou Loss.

O técnico corintiano também fez questão de ponderar que a partida não se tornou feia apenas por causa do Corinthians. “A Chapecoense preconiza o jogo viril, com muitas faltas. Nem sei quantas foram. Somos uma equipe que não é tão faltosa. Basta analisar o Campeonato Brasileiro. Hoje, foi mais pelo estilo de jogo que a Chape imprimiu”, justificou.

Classificado para enfrentar o Flamengo nas semifinais da Copa do Brasil, o Corinthians tentará ter um desempenho melhor e vencer novamente agora no Campeonato Brasileiro. O adversário de sábado será o Grêmio, em Itaquera.