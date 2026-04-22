Lingard faz primeiro gol pelo Corinthians em vitória na Copa do Brasil e celebra: "Sentimento incrível"

Jesse Lingard desencantou pelo Corinthians e marcou seu primeiro gol com a camisa do Timão nesta terça-feira, na vitória por 1 a 0 sobre o Barra-SC, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil. O inglês celebrou o tento marcado no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SP), e disse que espera poder balançar a rede mais vezes.

"É um sentimento incrível poder marcar. Fazia um longo tempo que eu não marcava. Claro que o treinador me deu bastante confiança. Acho que jogamos muito bem. Estou feliz e espero que eu possa fazer mais gols", disse à Amazon Prime Video.

Lingard estreou pelo Corinthians no dia 1° de abril. Ele precisou de sete jogos para marcar seu primeiro gol. Diante do Barra, voltou a ser titular após quatro partidas. Sua primeira chance no time inicial foi na derrota para o Internacional, no dia 5 de abril, pelo Brasileirão.

Situação do Corinthians

Com este resultado, o Corinthians abre vantagem por uma vaga nas oitavas de final da competição. O Timão recebe o Barra para o jogo de volta no próximo mês. A partida está marcada para acontecer no dia 14 de maio, às 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Antes disso, o Timão volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, torneio do qual tenta se afastar da zona do rebaixamento. No momento, os comandados de Fernando Diniz ocupam o 17° lugar, com 12 pontos conquistados.

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