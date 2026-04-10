Kayke, do Corinthians, entra no time ideal da primeira rodada da Libertadores

Aposta de Fernando Diniz para a estreia na Copa Libertadores, o atacante Kayke entrou para o time ideal da primeira rodada do torneio continental. O jovem de 21 anos, bancado como titular, marcou contra o Platense, na Argentina, e abriu caminho para a vitória do Corinthians na última quinta-feira.

Kayke foi o escolhido pelo novo treinador do Timão na ausência de Memphis Depay, que se recupera de lesão muscular na coxa direita. O atacante balançou as redes aos sete minutos do segundo tempo, quando saiu cara a cara e encobriu o goleiro Matias Borgogno.

De acordo com dados da plataforma Sofascore, o camisa 31 do Corinthians completou três dos quatro dribles que tentou, ganhou seis de oito duelos, somou três desarmes e concluiu seis ações defensivas.

O garoto foi muito elogiado por Diniz após a partida. "Peguei muita informação com pessoas do clube e acho que a gente foi feliz. É um garoto com muito talento, espero que consiga manter o rendimento. Achei que ele jogou bem, não só pelo gol. Mesmo no primeiro tempo em que não tivemos muita posse, ele foi muito importante na parte tática", disse o técnico.

O time ideal

Além de Kayke, o time ideal da primeira rodada da Copa Libertadores também conta com outros três jogadores de clubes brasileiros. O zagueiro João Victor, do Mirassol, entrou na defesa da equipe, enquanto Matheus Pereira, do Cruzeiro, foi escolhido para o meio-campo. Já no ataque, a Conmebol escalou Bruno Henrique, do Flamengo.

A escalação foi feita em um 3-4-3. O time completo escolhido pela Conmebol é o seguinte: Valle (LDU); João Victor, Coates (Nacional) e Olivera (Santa-Fé); Solé (UCV), Paredes (Boca Juniors), Matheus Pereira e Kayke; Bruno Henrique, Arezo (Peñarol) e Gutiérrez (Junior Barranquilla).

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Corinthians x Santa Fé-COL (segunda rodada da Libertadores)

Data e horário: 15/04 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)