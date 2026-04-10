Diniz celebra vitória em estreia pelo Corinthians e projeta: "Vamos evoluir muito"

Fernando Diniz comemorou a vitória sobre o Platense nesta quinta-feira, em Buenos Aires, pela Libertadores, em sua estreia no comando do Corinthians. O técnico elogiou a entrega da equipe e fez uma projeção positiva para a sequência do trabalho.

"É uma alegria muito grande estrear vencendo e quebrar esse jejum. O que teve de mais importante foi a entrega do time, soubemos nos defender muito bem. Quando precisou, o Hugo fez duas boas defesas. A minha previsão é muito positiva. Acho que o time vai evoluir muito com os treinamentos, é um time com muita qualidade e jogadores com vontade de trabalhar. Isso foi muito nítido desde os primeiros contatos. É um elenco trabalhador e que representa a torcida do Corinthians", ressaltou o treinador em entrevista coletiva.

Diniz detalhou como armou a equipe com apenas dois dias de preparação. Ele explicou as alterações e disse que focou em recuperar o ânimo dos jogadores, que vinham sendo pressionados pela sequência negativa do Timão.

"Os jogadores receberam muito bem a minha chegada, senti isso. O fator emocional era preponderante. O time tinha trabalho, não peguei deserto, muito pelo contrário. Era retomar confiança, o ânimo dos jogadores. Fiz alguns ajustes táticos pequenos, mais nas mudanças de posição, como a promoção do Kayke e a volta do Garro. Acho que a maior mudança foi a do André, que jogou mais perto do Raniele, mas isso não impossibilitou ele de chegar na frente", disse.

"Trabalhamos pouco na parte tática, não quis confundir os jogadores e quis deixá-los à vontade. Acho que foi muito bom. O que valeu muito foi a entrega. No primeiro tempo a gente não se encontrou muito, mas na parte defensiva a equipe foi muito solidária", acrescentou.

Aposta certeira

Fernando Diniz provou que tem estrela. Aposta do treinador, o jovem atacante Kayke anotou o gol que abriu caminho para a vitória do Corinthians. Ele justificou a escolha pelo garoto da base entre os titulares e elogiou a atuação do atleta.

"Eu sempre tenho um olhar especial para jogadores da base. O Kayke jogou com um dos meus filhos no futebol do salão, no Penha. No jogo que o Corinthians ganhou do Vasco no ano passado, ele jogou e jogou muito bem. Eu tinha uma imagem muito vívida, me chamou atenção. Às vezes o jogador não tem sequência porque tem muita concorrência no Corinthians, mas eu tinha essa imagem dele", relembrou.

"Peguei o histórico recente dele, fez uma boa partida contra o Capivariano. No primeiro treino, coloquei ele para revezar um pouco e gostei. No segundo, já escolhi ele para iniciar o jogo. Peguei muita informação com pessoas do clube e acho que a gente foi feliz. É um garoto com muito talento, espero que consiga manter o rendimento. Achei que ele jogou bem, não só pelo gol. Mesmo no primeiro tempo em que não tivemos muita posse, ele foi muito importante na parte tática. O jogo estava truncado e ele estava sendo produtivo. Conseguimos encaixar melhor no segundo tempo e ele apareceu com o gol", concluiu.

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Fim de jejum

Com o resultado, o Corinthians encerra um jejum de nove jogos consecutivos sem vencer e inicia a Libertadores na liderança do Grupo E, com três pontos. A vitória também dá ao técnico Fernando Diniz fôlego para trabalhar antes do Derby.

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