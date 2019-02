Junior Urso é anunciado pelo Corinthians e ressalta lado torcedor

O Corinthians anunciou mais um reforço na tarde dessa segunda-feira. A bola da vez é Junior Urso, meio-campista de 29 anos. A contratação não gerou nenhum esforço do clube paulista em função do jogador estar livre no mercado após sua passagem pelo Guangzhou, da China. A clube paulista apenas chegou a um acordo de salários e luvas com o atleta.

O vinculo assinado tem validade até o fim de 2021. Aprovados nos exames médicos, Junior Urso será apresentado oficialmente logo depois do treinamento dessa terça, marcado para acontecer pela manhã.

Ao anunciar o reforço, o Corinthians fez questão de exaltar o lado torcedor de Junior Urso, expondo uma foto do jogador com a camisa do clube quando criança e, principalmente, com uma entrevista em que Urso explica como se tornou corintiano.

“O que cravou mesmo o amor e a paixão pelo Corinthians foi um gol que eu vi uma vez, que o Fábio Baiano fez. Ele estava lesionado, se eu não me engano, não tinha mais como fazer substituições, ele continuou lesionado no jogo, e aí ele acertou um chutaço e fez um golaço. Mesmo mancando ele continuou. Aquilo ali mostrou para mim o que era o Corinthians realmente. Eu comecei a ter noção o que era o Corinthians”, contou.

O lance lembrado por Urso aconteceu aos 42 minutos do segundo tempo na partida contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro de 2004, diante de 13 mil pessoas no Pacaembu. Fábio Baiano marcou o gol da vitória alvinegra na base do sacrifício e eternizou aquele momento.

“Fiquei feliz para caramba (com o acerto). Esse é um dos motivos que me faz ser corintiano, que faz meu coração ser preto e branco. Com certeza esse é o momento mais feliz da minha carreira”, cravou Urso, de passagens por Santo André, Ituano, Paraná, Avaí, Coritiba e Atlético-MG.