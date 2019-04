Julgamento é adiado e Clayson é liberado para o segundo jogo da final

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O atacante Clayson está liberado para atuar pelo Corinthians na final do Campeonato Paulista, no domingo, contra o São Paulo, na Arena. O jogador, que foi denunciado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP), teve o seu julgamento adiado na tarde desta segunda-feira a pedido do Corinthians. Como a próxima sessão está marcada apenas para a semana que vem, não há tempo hábil de o atleta ser suspenso para o embate.

O jogador foi denunciado pela promotoria no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em “assumir atitude contrária à disciplina ou à moral desportiva, em relação a componente de sua representação, representação adversária ou de espectador”.

O adiamento foi uma das maneiras de o Corinthians evitar qualquer chance de perder o atleta no duelo de domingo. Ainda seria possível recorrer da punição e pedir um efeito suspensivo, liberando-o para o embate. Ainda não há data prevista para um novo julgamento.

Um dos melhores jogadores da primeira partida da decisão, Clayson é presença praticamente certa no embate frente aos tricolores. Antes da decisão, o Timão entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil, contra a Chapecoense, na Arena Condá.