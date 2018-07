Jonathas entrega camisa do Corinthians a Neymar: “manto sagrado”

No último domingo, o atacante Jonathas, do Corinthians, esteve no Instituto Neymar Jr., em Praia Grande, litoral de São Paulo, e deu de presente ao craque uma camisa do alvinegro com o número 7, vestida por ele.

“Você é fera e cuida bem do manto sagrado”, diz a publicação do jogador. Os dois atuaram na Espanha: Neymar pelo Barcelona e Jonathas por Real Sociedad e Elche.

No sábado, o Corinthians perdeu por 3 a 1 para o São Paulo, em clássico válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram feitos por Anderson Martins, Reinaldo (duas vezes) e Jonathas. A partida também ficou marcada pela despedida de Rodriguinho, que já foi anunciado pelo clube egípcio Pyramids.

Confira outras novidades do futebol paulista:

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com