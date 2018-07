Jonathas diz que vontade de jogar “na sua terra” motivou acerto

O atacante Jonathas já deu suas primeiras declarações após o acerto com o Corinthians na tarde desta sexta-feira. Contratado para ser o novo goleador da equipe, o centroavante disse ao site oficial do Hannover 96, clube que o comprou no ano passado e o emprestou até o meio do ano que vem para o Timão, que a vontade de atuar outra vez no Brasil foi o que motivou seu acerto com o Alvinegro.

“Eu gostaria de agradecer sinceramente a todos os fãs do Hannover 96, que me apoiaram no ano passado. Levo muitas lembranças bonitas para o Brasil. Eu decidi que quero jogar na minha terra novamente”, disse o jogador, que atuou em 13 jogos pelos alemães e marcou três vezes, sendo atrapalhado por lesões musculares. Em 2018, por exemplo, ele atuou apenas sete vezes.

“A família está acima de tudo para mim e durante os últimos meses algumas coisas me aconteceram em particular, o que me fez querer estar perto de todos os meus entes queridos. É por isso que agradeço também ao clube”, continuou Jonathas, elogiado pelos alemães na despedida.

“Achamos que é uma pena que Johnny nos abandone, mas respeitamos o desejo do jogador e, antes de parar por meses em uma lesão grave no ano passado, ele mostrou ótimas atuações e cumpriu nossas expectativas .Neste ano, Johnny passou por momentos difíceis na vida privada, o que explica seus motivos para se mudar para o Brasil, que entendemos muito bem, e desejamos a ele tudo de bom no Corinthians”, disse o gerente de futebol do clube, Horst Heldt.