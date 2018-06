Corinthians anuncia contratação do atacante Jonathas, do Hannover-ALE

O Corinthians acertou nesta sexta-feira a contratação do atacante Jonathas, do Hannover-ALE. O Timão aguarda o atleta para exames médicos e assinatura de contrato nos próximos dias. O jogador chega por empréstimo até o meio do ano que vem e terá a missão de resolver o problema no setor ofensivo alvinegro, carente de um goleador desde a negociação de Jô com o Nagoya Grampus-JAP, no final do ano passado, ajudando na busca por um título para a equipe no segundo semestre.

Conduzida pelo diretor de futebol, Duílio Monteiro Alves, e pelo gerente, Alessandro, a negociação evoluiu bastante durante a semana, principalmente após os europeus acertarem a chegada de dois novos nomes para o setor ofensivo. Isso deu ao Timão a possibilidade de barganhar o empréstimo do atleta, contratado por 8 milhões de euros no ano passado, um grande investimento para os padrões do Hannover.

Aos 29 anos, ele está treinando na cidade de Nova Lima-MG, onde nasceu, visando a manter a forma física. Como o calendário europeu só seria retomado em agosto, ele deveria se reapresentar aos alemães na segunda-feira para um início de preparação. Agora, porém, deve ser integrado ao trabalho dos corintianos para poder atuar o quanto antes. O Campeonato Brasileiro, por exemplo, recomeça no dia 18 de julho.

Com passagens pelo futebol da Itália e da Espanha, Jonathas marcou três gols na última edição da Bundesliga. Ele viveu seu melhor ano no Elche, na temporada 2014/15, quando anotou 14 vezes em 36 jogos e ajudou a equipe a ficar no meio da tabela do torneio. Por problemas financeiros, no entanto, o time acabou rebaixado à segunda divisão ao término da competição.

Sua chegada era um desejo antigo do clube, que tentou trazê-lo para a vaga de Paolo Guerrero, justamente em 2015. Então gerente de futebol, Edu Gaspar, hoje diretor de seleções, é fã da capacidade do atleta em segurar a bola no ataque com sua qualidade técnica. Com uma boa proposta da Real Sociedad, no entanto, Jonathas adiou a vinda ao Timão.

No Alvinegro, Jonathas vai disputar posição com Roger, adquirido em abril, autor de dois gols até o momento. Apesar de ter chegado com status de solução, o camisa 9 não conseguiu convencer nas chances que teve durante o Nacional, principalmente pela falta de mobilidade em comparação com Jô. O reforço, na visão da diretoria, tem mais capacidade para sair da área e oferecer movimentação ao sistema de jogo corintiano.

Além de Roger, Matheus Matias e Kazim são as outras opções disponíveis para o técnico Osmar Loss no restante da temporada. Enquanto o primeiro, aos 20 anos, ainda é visto como “cru” pela comissão técnica, o segundo, aos 31, espera o final do seu vínculo, em dezembro, para ser liberado pelo clube.

Jonathas se junta a Danilo Avelar como reforços do Timão na parada para a Copa do Mundo, em conta que deve receber ao menos mais um nome. Ambos estão aptos a disputar Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Até o momento, apesar das especulações acerca de outros nomes, o único que saiu foi o volante Maycon, contratado pelo Shakhtar Donetsk-UCR.