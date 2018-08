Jogadores do Corinthians lamentam castigo após segundo tempo ruim

Os jogadores do Corinthians deixaram a Arena Condá bastante frustrados neste domingo. Não era para menos. Repleto de reservas, o time paulista fez um bom primeiro tempo diante da Chapecoense e abriu o placar logo no início da partida. No segundo, porém, foi acuado e viu, como castigo, a virada por 2 a 1 ser sacramentada nos acréscimos.

“É mais dolorido ainda perder no último lance do jogo. Machuca muito, ainda mais porque tínhamos feito um grande primeiro tempo. Naquele momento, o empate já não era um mau resultado”, lamentou o goleiro Cássio, com atuação pouco inspirada em Chapecó.

Após abrir o placar com gol do meia Marquinhos Gabriel logo no princípio da partida e criar chances para ampliar, o Corinthians foi para o vestiário em alta. Lá, ouviu do técnico Osmar Loss um alerta contra o relaxamento na segunda etapa.

“O Loss tinha falado que o nosso maior adversário seria o nosso próprio time. Deveríamos seguir concentrados para repetir o que tínhamos feito no primeiro tempo. Mas não entramos ligados e acabamos perdendo. Faltou aquela pegada”, lastimou o meia Mateus Vital.

O centroavante Roger, que já estava mal desde o primeiro tempo, seguiu a mesma linha de raciocínio. “Não tem essa de jogo resolvido. O futebol brasileiro é muito parelho, com todo o mundo igual. Uma equipe menos acreditada pode ganhar de outra que talvez seja favorita. Hoje, a Chape foi melhor no segundo tempo”, disse.

Após perder pela primeira vez para a Chapecoense em sua história, o Corinthians terá a chance de se redimir na própria Arena Condá. Na noite de quarta-feira, as duas equipes irão se reencontrar para decidir uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil – houve vitória corintiana por 1 a 0 no jogo de ida.

“O que aconteceu hoje serve de aprendizado, até porque não temos muito tempo para ficar choramingando. Vamos virar a página”, pregou Cássio.