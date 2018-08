Corinthians perde de virada para a Chape em prévia de jogo decisivo

Três dias antes do confronto que valerá a sobrevivência na Copa do Brasil, Corinthians e Chapecoense se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro, na tarde deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O time paulista, repleto de reservas, largou na frente com um gol de Marquinhos Gabriel, mas cedeu a virada por 2 a 1 no segundo tempo. O estreante argentino Diego Torres anotou em cobrança de falta e Doffo fechou a contagem nos acréscimos.

O resultado fez o Corinthians, com os seus 26 pontos ganhos, ficar ainda mais distante dos primeiros colocados da competição nacional de pontos corridos. A Chapecoense, que estreou o técnico Guto Ferreira, soma 21 e conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento.

Os dois times voltarão à Arena Condá já na quarta-feira, mas pela Copa do Brasil. Nesse mata-mata, o Corinthians (que jamais tinha perdido para a Chapecoense; agora, são seis vitórias, três empates e uma derrota) vem de um triunfo por 1 a 0 em Itaquera e depende de um empate para se classificar.

Pelo Braisleiro, só haverá nova rodada no fim de semana que vem. O Corinthians receberá o Grêmio no sábado, enquanto a Chapecoense visitará o líder São Paulo no domingo.

Vantagem rápida

O Corinthians não demorou a abrir o placar na Arena Condá. Logo aos cinco minutos, o time visitante apareceu bem na ponta esquerda com Clayson, que fez o cruzamento para a área. Lá dentro, Roger cabeceou em cima do goleiro Jandrei, e Marquinhos Gabriel apareceu para aproveitar o rebote.

O gol deu tranquilidade ao Corinthians, que, bem organizado em campo, passou a jogar sem pressa. Era o oposto da Chapecoense. O time recém-assumido por Guto Ferreira até tentou dar uma resposta rápida ao adversário, porém esbarrou no seu setor ofensivo, pouco criativo ou envolvente.

Quando queria acelerar o jogo, o Corinthians conseguia incomodar. Atuando mais recuado, Araos voltava a mostrar que foi uma contratação acertada, ditando o ritmo do meio-campo. Mais à frente, Mateus Vital e Clayson se movimentavam bem e acompanhavam o chileno. Ao contrário de Roger.

Aos 33 minutos, Mateus Vital carregou a bola desde o meio-campo até a área da Chapecoense, pela ponta esquerda, clareou e finalizou colocado. Acertou o travessão. Na sobra, Roger mandou a bola para longe, em um dos lances em que destoou negativamente dos seus colegas de ataque.

Reação da Chape

Na esperança de mudar o panorama da partida, Guto Ferreira mexeu na Chapecoense no intervalo. Trocou Victor Andrade por Bruno Silva e viu a sua equipe mudar também de postura, adiantando a marcação e tornando-se mais agressiva. O Corinthians ficou acuado, com grandes dificuldades para cruzar o meio de campo.

Aos 22 minutos, já com Doffo no lugar de Yann Rolim, a Chapecoense teve uma grande oportunidade para empatar. Cássio foi enganado pelo quique da bola ao deixar o gol e só não se complicou porque fez uma defesa fora da área. Acabou punido com o cartão amarelo, para revolta do time da casa, que queria a expulsão do goleiro corintiano.

O protesto foi esquecido rapidamente. Afinal, o estreante Diego Torres aproveitou que Marllon ficou estático na barreira do Corinthians e mandou a bola para a rede na cobrança colocada, para preocupação de Osmar Loss. De imediato, o técnico sacou Clayson (que, ao sair, irritou-se com a provocação de uma torcedora e retrucou com um esguicho de água) e mandou Pedrinho a campo.

A Chapecoense teve outra alteração, a sua última, com Canteros no posto de Diego Torres. Guto Ferreira quase se arrependeu, já que Douglas se machucou em seguida e correu o risco de deixar o gramado. No Corinthians, retiraram-se realmente Marquinhos Gabriel, substituído por Ralf, e Roger, por Emerson Sheik.

As apostas de Loss não surtiram efeito. Muito distante daquele time que havia sido no primeiro tempo, o Corinthians não tinha forças para chegar à vitória. E ainda levou a virada. Aos 49 minutos, a Chapecoense encaixou um contra-ataque e foi premiada pelo gol de Doffo, ficando com a sobra de bola oferecida por Cássio após chute cruzado de Márcio Araújo.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 2 X 1 CORINTHIANS

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data: 12 de agosto de 2018, domingo

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Assistentes: João Luiz Coelho (RJ) e Thiago Henrique Farinha (RJ)

Público: 10.070 pessoas

Renda: R$ 324.005,00

Cartões amarelos: Leandro Pereira (Chapecoense); Cássio e Marquinhos Gabriel (Corinthians)

Cartão vermelho: Barreto (reserva da Chapecoense)

Gols: CHAPECOENSE: Diego Torres, aos 24, e Doffo, aos 49 minutos do segundo tempo; CORINTHIANS: Marquinhos Gabriel, aos 5 minutos do primeiro tempo

CHAPECOENSE: Jandrei; Eduardo, Rafael Thyere, Douglas e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Amaral, Victor Andrade (Bruno Silva), Yann Rolim (Doffo) e Diego Torres (Canteros); Leandro Pereira

Técnico: Guto Ferreira

CORINTHIANS: Cássio; Mantuan, Léo Santos, Marllon e Carlos Augusto; Gabriel, Araos, Marquinhos Gabriel (Ralf), Mateus Vital e Clayson (Pedrinho); Roger (Emerson Sheik)

Técnico: Osmar Loss