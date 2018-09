Jair Ventura vê decisão em casa como melhor opção para o Timão

O técnico do Corinthians não negou que decidir a grande final da Copa do Brasil na Arena de Itaquera foi a melhor opção para a equipe paulista. Nesta quinta-feira, Jair Ventura comemorou o fato de fazer a partida de volta da decisão nos domínios corintianos, mas pediu inteligência e equilíbrio aos seus comandados.

“Que possa ser similar com a nossa semifinal. Como falamos aqui, sabemos que não vai ter nada garantido no primeiro jogo e temos que ter inteligência e equilíbrio para jogar as duas partidas da mesma maneira, lógico que com estratégias diferentes”, afirmou o treinador, antes de revelar.

Veja também:

Jair destaca resgate da competitividade e coletivo do Timão

Mano ressalta importância de resultado no primeiro jogo da final

“Já que já está decidido que faremos a final em casa, essa foi a melhor opção, que é aquela que não tem como mudar. Estamos felizes com o sorteio e vamos decidir em casa, com a força da nossa torcida”, completou.

Por falar em torcida, Jair Ventura também não escondeu a surpresa com a força dos torcedores do Timão. Relembrando o treino aberto, realizado antes da semifinal contra o Flamengo, o comandante do clube do Parque São Jorge reiterou o poder que o público presente na Arena de Itaquera tem.

“Coisa de louco. Fazer um treino terça-feira, à tarde, para 40 mil pessoas… acho que você não consegue isso em nenhum lugar do mundo. Realmente a torcida do Corinthians é uma festa à parte. Eles são o nosso décimo segundo jogador, estarão sempre nos empurrando”, finalizou.

Em sorteio realizado na tarde desta quinta-feira, na presença dos técnicos de Corinthians e Cruzeiro, ficou decidido que o duelo de ida será no Mineirão, dia 10 de outubro, às 21h45 (de Brasília), enquanto a decisão será na casa do Timão, uma semana depois, no mesmo horário.