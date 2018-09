Corinthians decide em casa título da Copa do Brasil contra o Cruzeiro

Corinthians e Cruzeiro realizarão a inédita final da Copa do Brasil de 2018 na Arena Corinthians. Em sorteio realizado na tarde desta quinta-feira, na presença dos técnicos Jair Ventura e Mano Menezes, ficou decidido que o duelo de ida será no Mineirão, dia 10 de outubro, às 21h45 (de Brasília), enquanto a decisão será na casa do Timão, uma semana depois, no mesmo horário.

O Corinthians já chegou na final da Copa do Brasil em cinco oportunidades, sendo quatro delas fora de casa (1995, 2002, 2008 e 2009), tendo vencido em três oportunidades (1995, 2002 e 2009). Quando decidiu em casa, em 2008, perdeu o título – lembrando que o técnico Mano Menezes comandava o Timão nas decisões de 2008 e 2009. Já o Cruzeiro decidiu em casa em 1993, 2000, 2003, 2014 e 2017, vencendo em quatro oportunidades e perdendo apenas em 2014. Fora de casa, a Raposa tem uma conquista (1996) e uma perda de título (1998).

O Corinthians passou para a final da Copa do Brasil após eliminar o Flamengo na última quarta-feira, na Arena. O placar ficou em 2 a 1, com tentos de Danilo Avelar e Pedrinho. Henrique fez gol contra e ajudou os rubro-negros. A outra semifinal foi entre o atual campeão, Cruzeiro, e o Palmeiras, no Mineirão. Com empate de 1 a 1, com gols de Barcos e Felipe Melo, a Raposa conquistou a vaga restante por conta do resultado alcançado em São Paulo, na partida de ida, por 1 a 0.

O alvinegro vai em busca do seu quarto título na competição, já conquistado nos anos de 1995, 2002 e 2009. Para chegar até a decisão deste ano, o Timão passou por Vitória, Chapecoense e Flamengo, lembrando que entrou direto na etapa das oitavas de final. Já o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil em 2017, também iniciou seus passos nas oitavas, passando por Atlético-PR, Santos e Palmeiras e agora enfrentará outro paulista na final, o Corinthians, para tentar conquistar seu sexto título do torneio.