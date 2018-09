Jair Ventura chega com discurso motivado e mira título da Copa do Brasil

Após realizar o seu primeiro treino a frente do Corinthians, o técnico Jair Ventura foi finalmente apresentado oficialmente pelo clube no início da noite desta sexta-feira. Bastante motivado, o treinador fez questão de deixar claro que sabe muito bem o tamanho do desafio que está assumindo e sabe que o clube enfrenta um momento conturbado na temporada.

“É um grande desafio. Na maioria das vezes, as trocas sempre vão ser em momentos delicados. Sabemos do momento, não tem como esconder, mas sabemos que podemos reverter. Quanto maior o desafio, mais gratificante quando as coisas acontecem. A estrutura é muito boa, o grupo é maravilhoso e temos certeza de que vamos reverter essa situação”, avaliou o novo comandante.

Com pouco mais de dois anos completos de carreira, Jair tem em seu currículo uma passagem vitoriosa pelo Botafogo e uma de pouca expressão pelo Santos. Questionado com qual dos dois estilos que chega ao Timão, Jair afirmou que o comandante chega para se transformar no Jair do Corinthians.

“O treinador de futebol não vira treinador para jogar de uma maneira só. Você joga de acordo com o que tem. Não vai ser o Jair do Santos nem do Botafogo, vai ser o Jair do Corinthians. O Corinthians já tem uma maneira de jogar, super vencedora, e isso facilita o trabalho. Lógico que o melhor trabalho vai ficar como referência, mas isso não impede de trabalhar de outras maneiras. O próprio Botafogo jogou com diversos sistemas. É extrair do jogador o melhor possível e buscar sempre a melhor maneira de jogo. Chego para ser o Jair do Corinthians, e não de outro clube que passei”, declarou.

Com contrato firmado até o final de 2019, o comandante fez questão ainda de avisar que o DNA que busca no alvinegro será o vencedor e já deixou claro os seus primeiros objetivos a frente do clube: o título da Copa do Brasil e subir na tabela do Brasileirão.

” Chego numa equipe que vem conquistando títulos atrás de títulos e não se cansa de conquistar. Quando não conquista, as cobranças chegam. Não podemos só cumprir tabela. Temos a chance clara da Copa do Brasil e temos que fazer um Brasileiro na parte de cima. Estamos todos envolvidos para voltar a fazer o Corinthians disputar todos os títulos”, completou o novo comandante.

A estreia de Jair Ventura a frente do Corinthians acontece neste domingo, no clássico contra o Palmeiras, às 16h (de Brasília), no estádio Allianz Parque. Com 30 pontos conquistados, o time ocupa a oitava colocação na tabela de classificação.

*Especial para a Gazeta Esportiva