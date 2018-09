Jair treina Corinthians pela primeira vez e esboça equipe titular para clássico

Antes mesmo de ser apresentado como técnico do Corinthians, Jair Ventura comandou o seu primeiro treinamento a frente da equipe no Centro de Treinamento Joaquim Grava nesta sexta-feira. Na atividade o comandante contou com o auxílio de Osmar Loss, que acabou perdendo a posição como técnico e retornando a função de auxiliar logo após a derrota para o Ceará na última quarta-feira.

Logo em seu primeiro treino, Jair deu mostras que não poupará os jogadores considerados titulares neste final de semana, no clássico contra o Palmeiras. Havia uma dúvida quanto a utilização dos principais jogadores, já que na próxima semana o Timão enfrenta o Flamengo pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil.

Em seu primeiro contato no campo com o jogadores, Jair Ventura preferiu dividir o grupo e teve uma atenção especial para a equipe que deve entrar em campo neste domingo. A única ausência acabou sendo o lateral esquerdo Danilo Avelar, que foi preservado nesta sexta, porém deve treinar normalmente no sábado. Para a vaga na ala o comandante utilizou o volante Douglas improvisado.

Além disso o comandante pareceu ter uma dúvida no setor ofensivo. Isso porque entre os atletas escolhidos por ele para este treinamento estavam Pedrinho e Clayson, que acabaram revezando na ponta esquerda durante a atividade. Romero foi utilizado na ponta direita, enquanto Roger foi o centroavante.

Desta forma a equipe montada nesta sexta-feira e que deve servir de base para o clássico deste domingo foi formada com: Cássio; Mantuan, Henrique, Léo Santos, Douglas; Ralf, Gabriel, Jadson, Romero, Pedrinho (Clayson) e Roger. Durante o treinamento com a equipe principal o treinador realizou uma simulação de saídas de bola a partir de tiro de metas.

Após o trabalho com titulares o novo comandante alvinegro também comandou uma atividade com os atletas considerados reservas. Nessa parte do treinamento Jair conversou bastante com os seus novos comandados e cobrou muito a questão do posicionamento.

Com 30 pontos conquistados, o Corinthians aparece na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, estando a oito pontos do G6 e sete da zona do rebaixamento. Neste domingo, o Timão encara o Palmeiras, às 16h (de Brasília), no estádio Allianz Parque.

*Especial para a Gazeta Esportiva