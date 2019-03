Jadson volta após quase um mês e marca primeiro gol do ano

O meia Jadson reapareceu no Corinthians na noite desta quarta-feira, na vitória por 3 a 1 contra o Ceará. Depois de ficar parado por quase um mês para realizar fortalecimento nas duas pernas, acometidas por dores nos joelhos, o camisa 10 entrou no segundo tempo no Castelão e marcou pela primeira vez na temporada, finalizando de primeira um cruzamento de Danilo Avelar.

O atleta não entrava em campo desde o empate por 1 a 1 contra o Racing, em Itaquera, duelo no qual teve atuação tão apagada que motivou a comissão técnica a deixá-lo com um tempo maior de preparação antes de utilizá-lo de novo. Com o tento e a boa participação, o atleta volta a buscar uma vaga entre os titulares do técnico Fábio Carille.

Confira pelas lentes da Corinthians TV os três gols da vitória do Timão nesta noite, contra o Ceará, pela terceira fase da @CopadoBrasil #JogoAJogo#VaiCorinthians pic.twitter.com/nrvvJ0IJiR — Corinthians (@Corinthians) 14 de março de 2019

“Jadson é um jogador que eu conheço muito bem, sei muito bem da qualidade. Queria usar no final de semana, fiquei na dúvida de um armador ou um velocista contra o Santos, achei que dava para usar o espaço dado pelo Santos, por isso optei pelo André Luis. Mas O Jadson é um excelente jogador e vai ajudar bastante a gente ainda”, avaliou o comandante corintiano.

Com o resultado, construído no segundo tempo, o Timão pode até perder por um gol de diferença que se classifica no segundo jogo. O Vozão, por sua vez, precisa de uma vitória por dois gols para levar aos pênaltis e três de diferença para avançar no tempo normal. A decisão será disputada no dia 3 de abril, às 21h30 (de Brasília), na Arena Corinthians, em mando definido por sorteio na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Os comandados de Fábio Carille agora voltam a focar atenção no Campeonato Paulista, que está próximo de encerrar sua fase de grupos. Em busca de uma vitória nas duas últimas rodadas para assegurar sua classificação, o Timão encara o Oeste, no domingo, na Arena