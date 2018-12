Importante para o elenco, Vilson sai silenciosamente do Timão

Sem jogar há dois anos e ofuscado pelas saídas de Danilo e Emerson Sheik, o zagueiro Vilson também deixou o Corinthians após a partida contra o Grêmio, pela última rodada do Brasileirão 2018. A última vez em que o defensor atuou oficialmente foi na derrota por 3 a 2 para o Cruzeiro, na Série A de 2016.

Ainda que não passe perto da história da dupla no Timão, Vilson era muito querido pelo elenco do Timão: o zagueiro foi homenageado por Marquinhos Gabriel quando o meia fez gol contra a Chapecoense, por exemplo, além de ser tido como um dos responsáveis pela guinada na carreira de Cássio, apresentando o goleiro à igreja.

“Excelente para o grupo. Vocês (jornalistas) não têm ideia disso”, afirmou um dirigente corintiano quando perguntado sobre o jogador.

No último sábado, Vilson recebeu uma moldura da camisa 37, utilizada nos 23 jogos de sua passagem por três temporadas no Corinthians, além de aplausos de jogadores e comissão. O zagueiro deixou um recado em sua despedida e agradeceu ao clube.

Veja também: Diretor do Timão reconhece: “Nossa base não é a que mais investe”

“Agradeço a todos nesses anos difíceis que passei aqui, individualmente. Agradeço a compreensão de todos. Amadureci muito por ter passado por aqui. Aprendi a ajudar o próximo, ter mais consciência. Deixo o recado para vocês sempre acreditarem, independente da idade”, afirmou, antes de completar.

“Acreditem nos sonhos de vocês. Temos que acreditar para alcançar. Deem o melhor de vocês, porque a oportunidade de estar dentro de campo é única. Tenho muita gratidão a todos aqui no Corinthians”, concluiu.

Com a camisa do Timão, Vilson conquistou três títulos: Campeonato Paulista (2017 e 2018) e um Campeonato Brasileiro (2017). Um provável destino do atleta para o ano que vem é a Chapecoense.