Hugo Souza evita comentar arbitragem e admite briga do Corinthians contra o Z4: "Realidade hoje é essa"

Goleiro do Corinthians, Hugo Souza preferiu se abster de falar sobre as polêmicas de arbitragem na derrota por 2 a 1 para o Mirassol no último domingo, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atitude tem a ver com a recente punição sofrida por ele.

"Ah, não falar [é a melhor opção]. Acho que o Marcelo [Paz] já falou, Diniz já falou. Falar sobre o jogo. Deixar para quem precisa falar da arbitragem falar sobre isso", desconversou o goleiro na zona mista.

Recentemente, Hugo Souza foi julgado e punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois jogos de suspensão por reclamar da arbitragem em entrevista após o clássico contra o Palmeiras, no último dia 12 de abril, pela 11ª rodada do Brasileirão.

O goleiro corintiano acusou o árbitro da ocasião, Flávio Rodrigues de Souza, de "apitar para um lado só". O STJD, então, puniu o jogador com dois jogos de suspensão pela declaração.

A punição a Hugo Souza foi, inclusive, relembrada pelo diretor de futebol, Marcelo Paz, em pronunciamento na zona mista. O dirigente cobrou mais equidade nos critérios para as tomadas de decisão do Tribunal e alegou que outros atletas tiveram declarações até piores que a do goleiro, mas não foram penalizados.

Hugo fala sobre frustração da derrota e situação no Z4

O Corinthians de Fernando Diniz vinha de uma série invicta de sete partidas, sem sofrer nenhum gol, antes de ter tais sequências quebradas pelo Mirassol. O Timão sentiu falta de alguns titulares que estavam suspensos, como Matheuzinho, Gustavo Henrique e André, e levou dois gols ainda no primeiro tempo. Hugo, então, reconheceu a frustração do momento.

"Sensação é de um pouco de frustração, por tudo que a gente conseguiu construir nos últimos jogos. Viemos com uma motivação muito grande para dar seguimento ao que estava sendo feito nesse jogo, mas acho que as coisas hoje não saíram bem dentro de campo. A gente talvez não tenha conseguido mostrar nosso melhor futebol. Deixamos escapar algumas vezes na marcação, uma coisa que não vinha acontecendo nos últimos jogos. Agora é melhorar, entender o que erramos e corrigir para o próximo jogo, que é muito importante", afirmou.

Fim de jogo. — Corinthians (@Corinthians) May 4, 2026

Além da sequência positiva ter sido quebrada, o Corinthians também voltou a entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com 15 pontos, o Timão caiu para a 17ª colocação. O goleiro admitiu a briga atual contra a queda, mas disse que o elenco alvinegro tem capacidade para sair dessa situação.

"Agora é desligar a chave do Brasileiro para ir para a Libertadores, e ligar domingo de novo para sair dessa situação. Nosso elenco não é para isso, pelo contrário, é um time muito qualificado, que tem que brigar lá em cima. Só que temos que entender nossa realidade. Nossa realidade, hoje, é essa, então vamos brigar para tirar o time dessa realidade, porque por mais que a gente esteja lá, não é lá que queremos estar. Vamos lutar para que a gente possa fazer jogos melhores e conseguir resultados melhores", comentou.

"É um resultado muito ruim, não é o que a gente esperava, porque nos deixa em uma situação chata no Campeonato Brasileiro, mas é seguir em frente. Temos que fazer um recorte do que está acontecendo agora. Vínhamos de sete jogos sem tomar gols, com resultados bons. Infelizmente hoje não foi, mas sabemos que precisamos melhorar nesse campeonato e dar uma resposta melhor, com resultados", completou.

Expectativa de Copa do Mundo

Hugo Souza, por fim, também falou sobre a expectativa para a convocação para a Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti irá anunciar a lista final da Seleção Brasileira no próximo dia 18 de maio.

"Quanto mais jogos ficarmos sem sofrer gols, para mim, é melhor. Foram sete jogos, agora vamos continuar lutando para que a gente possa desenvolver nosso melhor futebol, onde eu consiga ajudar a equipe da melhor forma para, quem sabe, se Deus quiser, realizar esse sonho", finalizou o atleta.

Próximos jogos do Corinthians

Santa Fe-COL x Corinthians (quarta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 06/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)

Corinthians x São Paulo (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)