Hugo fica na bronca com arbitragem do Derby: "Apitou para uma equipe só"

Com dois jogadores a menos, o Corinthians empatou sem gols com o Palmeiras, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Hugo Souza criticou a arbitragem, afirmando que o árbitro Flávio Rodrigues de Souza "apitou para uma equipe só".

"Toda a vez a gente fala de arbitragem. Eu acho que hoje o árbitro realmente foi muito importante dentro do jogo. Ficou claro que ele apitou para uma equipe só. Mas, a gente lutou para caramba, nos doamos, nos entregamos", disse o goleiro, em entrevista à CazéTV.

O primeiro atleta do Corinthians expulso foi André, aos 35 minutos da etapa inicial. Após uma dividida com Andreas Pereira, o volante do Alvinegro segurou suas partes íntimas e, assim, foi expulso por gesto obsceno. Aos 26 minutos do segundo tempo foi a vez de Matheuzinho. O lateral direito se enrolou com Flaco López e deixou o braço no rosto do argentino, sendo expulso por conduta antidesportiva.

"A gente teve que se adaptar ao jogo, fizemos um baita do jogo, a gente se defendeu o tempo todo. A equipe do Palmeiras teve pouquíssimas chances claras de gol. As chances mais claras foram nossas. Isso mostra a força que a nossa equipe tem, mostra a força que a gente consegue extrair de dentro", completou o goleiro.

Reação no campeonato

No entanto, o empate também marcou o oitavo jogo consecutivo sem vitória do Corinthians no Brasileirão. A última vez que o Timão venceu um jogo na competição foi no dia 19 de fevereiro, no 1 a 0 contra o Athletico-PR, pelo jogo atrasado da segunda rodada do torneio. O goleiro reconheceu a má fase, mas afirmou que a "forma de jogar" do Alvinegro será fundamental para voltar a vencer.

"E dessa forma que a gente continue jogando, que a gente continue lutando, para que a gente possa reencontrar uma sequência de vitórias e somar pontos nesse campeonato que é importante", concluiu.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x Santa Fe-COL

Corinthians x Santa Fe-COL Competição : Copa Libertadores (2ª rodada)

: Copa Libertadores (2ª rodada) Data e horário : 15 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 15 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

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