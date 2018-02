“Honrado” pelo interesse do Timão, Tardelli diz que não retornará ao Brasil

Diego Tardelli não será o novo camisa nove do Corinthians. Pelo menos é o que afirma o jogador por meio da nota publicada por sua assessoria de imprensa, em que manifesta o interesse de permanecer no Shandong Luneng-CHI até o final de seu contrato e, quem sabe, ter seu vínculo renovado.

“Fico honrado por ter o meu nome vinculado a grandes clubes brasileiros, como, por exemplo, o Corinthians, mas não há nenhuma negociação em andamento com qualquer equipe. Tenho contrato e minha intenção é renovar o vínculo com o Shandong Luneng”, afirmou o atacante, em tom de gratidão.

Com família já estabelecida na China, Tardelli deixou claro que considera seu retorno ao Brasil, no momento, inviável. O fato será motivo para a frustração de muitos torcedores que vem demonstrando apreço pelo jogador e por seu futebol, principalmente nas redes sociais.

“Nesses últimas dias, recebi diversas mensagens de torcedores de vários clubes e agradeço demais por tanto carinho. Eu e a minha família estamos felizes e muito bem adaptados por aqui. Como disse anteriormente algumas vezes, nossa intenção é permanecer mais tempo fora do Brasil”, completou.

Com isso, o Corinthians segue na busca por um goleador que chegue para vestir a camisa. O atual elenco conta apenas com Kazim e Júnior Dutra como opções para o comando de ataque, que tem sofrido com a falta de gols desde que Jô deixou o clube ao final da última temporada.